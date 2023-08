Este es el millonario monto que podría quedarse Aracely Arámbula de los conciertos de Luis Miguel en México

Hace unos días surgió la información de que Aracely Arámbula podría quedarse con parte de las ganancias que genere Luis Miguel por sus presentaciones en México. Esto debido a la deuda que mantiene el cantante con la actriz por la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, a quienes no paga la pensión alimentaria desde hace tres años, según el abogado de la actriz Guillermo Pous.

¿Cuánto tiempo duró la relación de Luis Miguel y Aracely Arámbula?

La historia de amor entre Luis Miguel y Aracely Arámbula comenzó en 2005, cuando se conocieron en la disco “Baby’O" de Acapulco, mientras que ella supuestamente estaba en pareja con Fernando Colunga. Su relación duró cuatro años, tiempo en el que tuvieron a sus dos hijos Miguel y Daniel.

Lo cierto es que desde que rompieron nunca más volvieron a relacionarse en buenos términos, y la crispación entre los artistas llegó a su punto más álgido cuando el cantante dejó de pagar la cuota por manutención de sus hijos. Esto ha generado en los últimos años un conflicto que al parecer se podrá solucionar si es que las autoridades de México actúan en favor de la actriz, quien a través de un proceso legal ya ha reclamado la falta de pago de la pensión alimentaria por parte de Luis Miguel desde hace tres años.

Esta es la suma de dinero que podría quedarse Aracely Arámbula para saldar la deuda que tiene Luis Miguel con ella

Si bien Aracely Arámbula había comenzado un proceso legal contra Luis Miguel por falta de pago de la pensión alimentaria de sus hijos, la actriz estaría dispuesta a negociar personalmente con el cantante para no llegar a los juzgados. De acuerdo al portal “CARAS”, el artista debe por la manutención de sus hijos la suma de 250 mil dólares, por lo que podría ser saldada con parte de las ganancias que genere los shows del cantante en México.

Según el prestigioso abogado Guillermo Pous, Aracely le pidió que se aparte de este caso en particular ya que ella misma estaría negociando sin tener que llegar a los juzgados. "Yo ya no represento a la señora Arámbula, es decir, por lo menos en este asunto yo ya no intervengo. Lo maneja ella de manera directa, a través de su oficina, y con toda la experiencia que ella tiene de su mánager, de su oficina, estoy convencido que va a llegar a un buen término porque lo sabe hacer muy bien”, dijo Pous en el programa "Hoy" de Televisa.

Cabe destacar que Luis Miguel ofrecerá un total de 7 conciertos en Ciudad de México y otros 13 shows a lo largo de distintas ciudades del país.