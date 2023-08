Adamari López triunfa en su natal Puerto Rico como maestra de ceremonia

En el mes de abril pasado, el mundo del espectáculo latino se sorprendía al enterarse que Adamari López dejaba de pertenecer al equipo de la cadena televisiva Telemundo, en la que había trabajado durante más de una década.

A pesar de que ha recibido infinidad de ofertas de trabajo, la carismática conductora no ha regresado aún a la televisión, sin embargo, ha estado no ha dejado de estar activa en sus redes sociales, donde mantuvo el contacto con sus millones de seguidores. Sin lugar a dudas esta popularidad de la puertorriqueña ha sido bien vista por las marcas que han confiado en ella para promocionar sus productos.

Adamari López triunfó en su Puerto Rico natal como maestra de ceremonias.

Así es que, recientemente, Adamari viajó a su natal Puerto Rico invitada por una importante empresa propietaria de hoteles, entre ellos “Wyndham Palmas Beach and Golf Resort” en Palmas Del Mar, para ejercer este miércoles pasado como maestra de ceremonias del evento de "lanzamiento de la visión y misión" de la organización.

La presentadora llevó adelante el evento con la profesionalidad y el carisma que la caracterizan, para lo cual eligió un look que la hizo verse espléndida, y que fue muy aplaudido por sus fanáticos.

Adamari López llevó adelante la ceremonia donde se lanzó "la Visión y Misión" de una prestigiosa cadena hotelera.

"Amé mi total look de hoy para acompañar a mi familia de @wyndhamgrandrm", escribió Adamari para acompañar un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Mira el video

Asimismo, luego de esta publicación, sus seguidores no esperaron para reaccionar y enviarle mensajes halagadores demostrando el cariño que le tienen. "La elegancia en todo el esplendor de la palabra", "de los mejores looks que has tenido”, "simplemente bella y elegante y con eso se nace", fueron algunos de los comentarios que recibió la puertorriqueña de parte de sus fanáticos.