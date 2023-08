Lili Estefan regresó al programa “El gordo y la flaca”, y causó furor en la audiencia

Luego de pasar unos días de vacaciones en República Dominicana rodeada de seres queridos, la conductora Lili Estefan regresó su programa “El gordo y la flaca” de Univision, donde apareció despampanante causando furor en la audiencia y en sus colegas, quienes le brindaron un recibimiento muy especial.

Para alegría de sus fans, Lili volvió al set del show luciendo un espectacular minivestido color rojo fuego y una sonrisa con la que contagió alegría tanto a todos los presentes como su público que la seguía a través de las pantallas.

Lili Estefan pasó unos días de vacaciones en República Dominicana.

"Estoy de vuelta, estoy de vuelta, yo no quería verlos, yo quería quedarme en República Dominicana. Rauli lo pasamos espectacular. Yo había regresado ya, la semana pasada, el martes en la noche, pero me llamaron de vuelta para hacer una de las obras benéficas que llevan más años y es para recaudar fondos para una escuela con más de 2,500 estudiantes que llevan manteniendo tantos años. Y me regresé el viernes de nuevo a La Romana", expresó la presentadora luego de haber formado parte de esa acción benéfica que tanto orgullo le dio.

Asimismo, Lili reconoció que todo lo ocurrido fue muy especial, ya que además de participar en esa acción caritativa tan bonita, recibió el inmenso cariño de la gente de ese país.

Lili Estefan y Raúl de Molina son una de las duplas televisivas más importantes del mundo del espectáculo latino.

Y es que la cubana se veía muy satisfecha por la labor que había emprendido para ayudar a miles de niños en ese evento tan importante, con el plus de haberlo hecho en un país al que ama tanto.

Mira el video

Indudablemente, Lili ha pasado unos días de disfrute ya que volvió con una expresión que proyectaba brillo y felicidad, cosa que sus propios fanáticos le hicieron saber.

Mediante las redes sociales, los seguidores de la conductora le enviaron numerosos mensajes halagadores demostrándole que extrañaron su presencia durante todo este tiempo. "Ya nos hacía falta verla", "¡Luces fabulosa!", "se ve supersexy", "me da gusto que estés de regreso", "mi flaca bella", fueron algunos de los amorosos comentarios que recibió Lili Estefan en su triunfal regreso frente a cámaras.