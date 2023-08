Kendall Jenner habla por primera vez del amor en medio de su romance con Bad Bunny

Kendall Jenner está acostumbrada a que la observen. A sus 27 años de edad, esta modelo de prestigiosas marcas vive un intenso romance de casi 6 meses con el cantante boricua Bad Bunny. La última vez que se les vio juntos fue en el concierto de Drake, donde bailaron, rieron y gozaron bajo la mirada atenta de todos.

A estas alturas de la vida, Kendall Jenner asume su adultez y está agradecida de tener a su lado a mujeres fuertes como su madre y sus hermanas, la dinastía Kardashian, que la ayudan a darle forma a su sentido del propio valor, pues ella se sumerge en el camino de la evolución y los cambios.

Es por ello que Kendall Jenner se ha hecho un hueco propio en la moda y además le encanta generar un aura de misterio a su alrededor. Hoy es una de las modelos más solicitadas en la industria de la moda y la belleza y no se permite mostrar sus sentimientos a la ligera.

De hecho, su hermana Kim Kardashian una vez la juzgó por salir con jugadores de baloncesto y su última conquista el boricua Bad Bunny. Sin embargo, para Kendall Jenner es un tema intocable y prefiere mantener su vida amorosa bajo candado y llave.

En declaraciones para la revista Harper's Bazaar, Kendall Jenner dejó claro cómo mira las relaciones: "Amo con intensidad y sin pedir disculpas. No me gustan las despedidas y lucharé para no tener que decir adiós. Siempre lucharé por las relaciones. He sido así desde pequeña. No me rindo ante nada. Algunas personas no están dispuestas a conocerme a ese nivel, pero no pasa nada. Prefiero eso a cerrarme a algo y no darle la oportunidad que merece".