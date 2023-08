El error de Leonardo DiCaprio que nunca podrá perdonar James Cameron

Pasaron más de dos décadas desde el estreno de Titanic, y sin embargo el impacto posterior al gran filme de James Cameron sigue dando mucho material para hablar. Hace poco se viralizaron unas declaraciones del director sobre la falta de profesionalismo de Leonardo DiCaprio, el protagonista, situación que sorprendió a todos.

El 23 de marzo de 1998, Leonardo DiCaprio no asistió a la 70° edición de los Premios Oscar, evento en el cual Titanic arrasó con 11 galardones, y ese desplante fue considerado como un grosero e imperdonable error por el aclamado director.

Leonardo DiCaprio y James Cameron, una relación con varios chispazos en Titanic.

“Fue un destrato lo que hizo, no tanto hacia la película sino a toda la gente a la que sí le importaba y que dieron todo en ese rodaje”, expresó James Cameron diálogo con revista Rolling Stone.

“No fue a la entrega y quedó como un punk malcriado, me mandó un mensaje un día antes y me dijo: ‘No es algo que vaya conmigo, hermano’”, recordó el cineasta, muy molesto con la actitud del intérprete que es conocido por sus varias actitudes de estrella.

En ese momento, los agentes del actor habían asegurado que su ausencia se debía a que no quería “opacarles el momento a Cameron, Kate Winslet y Gloria Stuart”. Y si bien nunca se supo el motivo real por el cual no asistió a la ceremonia, al director no le agradó nada esa actitud.

Este hecho se suma a que, ya en la etapa del casting y la elaboración de la película misma, Leonardo DiCaprio y James Cameron tuvieron chispazos cuando el actor creyó llevarse el papel de Jack Dawson sin necesidad de audicionar.

Es cierto que el intérprete se terminó quedando con dicho papel -y vaya acierto que fue-, sin embargo la actitud que tuvo y los aires de estrella no le sentaron bien al cineasta en su momento. Dicho esto, lograron limar diferencias y realizar un peliculón.