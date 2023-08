Desde la cárcel, Raphy Pina reacciona a los rumores de infidelidad de su esposa Natty Natasha: “estoy tranquilo”

Luego de que hace unos días se haya filtrado una foto de su esposa Natti Natasha posando desnuda y enviando un supuesto mensaje a otro hombre llamándolo “papi”, el productor Raphy Pina rompió el silencio desde la cárcel y habló de los rumores de infidelidad que giran en torno a la cantante dominicana.

Desde prisión, donde cumple una pena por tenencia ilegal de arma de fuego, el empresario Raphy Pina utilizó sus redes sociales para referirse al tema de la supuesta infidelidad de su esposa, expresando que “está tranquilo”.

"De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aún quien uno tenga como pareja, me RESPETA y ME AMA como la AMO YO. Dios nos regaló una VIDA nueva para amar, disfrutar y proteger, que aunque en momentos sienta que el mundo se viene encima la fama le consume hasta lo más importante que tenemos que es el amor y la unión familiar, esa es la prioridad que debemos tener, y no lo que tiene fecha de expiración. Mírenme qué tranquilo estoy esperando de nuevo volver a estar con los míos, y disfrutar de la familia y decirle a la fama que cuando quiera irse, tendremos más tiempo para nosotros", escribió Pina en su cuenta de Instagram acompañando una imagen suya en la cárcel musicalizada con el último sencillo de su esposa Natty Natasha.

"LOS AMO y si la conocieran de verdad la amarían y apoyarían como YO", finalizó el productor firmando el mensaje: "fin de la especulación. Atte Rafael Pina Nieves".

Desde que el productor musical ingresó a prisión, no es la primera vez que señalan a Natti Natasha de serle infiel a Raphy Pina.

Cabe remarcar que cuando estalló el escándalo, luego de que en un programa de televisión puertorriqueño hayan filtrado su foto desnuda y los supuestos mensajes enviados a un hombre que no era su esposo, Natti Natasha decidió borrar todas sus fotos de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 36 millones de seguidores de todas las latitudes.

Asimismo, la artista contestó a todos los ataques en su contra lanzando un nuevo sencillo llamado “No pare”, que en su videoclip utiliza la fotografía donde aparece sin ropa y con la que quisieron chantajearla.

Cabe recordar que Natti Natasha ya había sido señalada de infiel en otras ocasiones. Y es que este rumor corre desde que su esposo Raphy Pina haya sido condenado en mayo de 2022 a 41 meses de cárcel por haber sido encontrado culpable de posesión ilegal de armas por el Tribunal Federal de Puerto Rico.