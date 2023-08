La increíble propuesta de Gal Gadot a un director de cine argentino

Con su nueva película, Gal Gadot quiere romper los estereotipos de los filmes de acción. Es por ello que concibió “Agente Stone” desde el terreno realista para que los espectadores sientan adrenalina y dolor cuando se suspendan en el sillón frente a la televisión. Pues verán un personaje femenino que se arriesga, con sus defectos y virtudes, ante los desafíos que se presentan.

Por ahora, Gal Gadot promociona su película y en una entrevista que concedió la actriz para Netflix, por casualidad confesó cuál es la película argentina que más le gusta y además le hizo una interesante propuesta al director para que vaya pensando un papel para ella.

Gal Gadot encarna a una espía en "Agente Stone".

“Sabías que una de mis películas favoritas es Argentina”, dice Gal Gadot. “¿Cuál?”, le pregunta el presentador y ella contesta: “Relatos salvajes. Buenísima, peliculón”, y además señala: “Damián me encantaría trabajar contigo”.

El presentador le dice a Gal Gadot que ahora su “misión personal” es hablar con Damián Szifron para que ella y el director puedan coincidir en una película o cualquier otro proyecto. La actriz simplemente le da las gracias y apunta con su pulgar a modo de buena señal.

Mira el video

Gal Gadot muy pronto encarnará otro papel distinto. Interpretará una de las primeras villanas de Disney en la nueva adaptación de Blancanieves. “Ha sido un papel tan encantador y placentero que solo puedo estar contenta. Me siento agradecida por tener la oportunidad de hacer un musical, un género que me ha permitido ser más dramática e interpretarlo todo de una forma más grandilocuente y deliciosa. Lo he disfrutado de verdad”, dijo.