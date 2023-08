La importante razón por la que Raphy Pina no cree en la supuesta infidelidad de Natti Natasha

Natti Natasha está más segura que nunca de su amor por el productor Raphy Pina. En su último y controversial video ella se valió de las imágenes con las que quisieron chantajearla para promocionar su nueva canción “No pare”. Esto levantó una polémica entre los seguidores porque quisieron acusarla de una supuesta infidelidad.

Para la cantante dominicana es importante contar con el apoyo de su marido Raphy Pina, quien al ver el video le brindó todo su apoyo al 100 por ciento. Y es que Natti Natasha está cansada de que los demás opinen de su relación, de su cuerpo y de su música.

Mira el video

En una reciente entrevista, Natti Natasha confesó que Raphy Pina es su fan número uno y siempre la alienta para que muestre sus atributos, pues él la considera una mujer muy hermosa y con mucho talento. De hecho, es el primero en decirle que muestre de más y se muestre sin complejos.

Ahora el productor Raphy Pina, quien cumple una pena de 3 años por delito de posesión ilegal de armas de fuego, usó sus redes sociales para dejar en claro su posición frente al rumor de la supuesta infidelidad de Natti Natasha.

Raphy Pina hizo una descarga en redes sociales.

“La fama no es para todo el mundo. Quien no tenga la correa ajustada para aguantar esa presión mental, se hunde en el abismo de la especulación (...) De los cientos de errores en mi vida aprendí a elegir las personas que uno debe tener cerca en buenas y malas, y más aun quien uno tenga como pareja, me respeta y me ama como la amo yo”, dijo. Raphy Pina solo espera volver con los suyos para disfrutar de su familia. De Natti Natasha señaló con gran convicción: “Si la conocieran de verdad, la amarían y apoyarían como yo. Fin de la especulación”.