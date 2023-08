Lili Estefan habla del antes y después de su controversial divorcio: “Muy difícil…”

La presentadora de 56 años, Lili Estefan, agradece las oportunidades que le ha brindado la vida. Hace 25 años comenzó su camino en “El Gordo y La Flaca” y también mira atrás, y se ríe de sí misma, después de su sonado divorcio con Lorenzo Luaces en 2017.

Para ella fue una tormenta, tras 28 años de matrimonio. Sin embargo, Lili Estefan asegura que hoy se encuentra feliz, contenta, más fuerte y más sabia que nunca. También confiesa que si su ex le hubiese pedido disculpas, ella lo hubiera perdonado.

Lili Estefan pasa la página de su divorcio con Lorenzo Luaces.

Y es que su ruptura con Lorenzo Luaces, hace 5 años y medio, significó un capítulo muy difícil de superar para Lili Estefan. Sus hijos eran unos adolescentes y le costó generar un buen ambiente para ellos en medio de la locura.

“Muy difícil. Mi divorcio vino en un momento... creo que el más difícil, porque todo mundo te decía ‘ya los niños están grandes’. Okay… niños chiquitos, problemas chiquitos, niños grandes, problemote. He tenido mis días en los que te enojas con lo que está pasando, imagínate... esta generación que ha pasado por tanto. Además, en medio de una pandemia que justo, en el momento en el que yo logro firmar mi divorcio, en enero de 2020, un mes después llega la pandemia, y todo mundo me había dicho, ‘este va a ser tu año, esto va a ser espectacular’. ¿A quién le ha pasado eso?”, señaló Lili Estefan.

Lili Estefan pensó en sus hijos y su bienestar.

Ahora Lili Estefan ríe para no llorar. El divorcio fue un proceso en el que aprendió muchísimo y también a estar a solas. Una de las cosas más difíciles para la presentadora era llegar a casa después del trabajo y empezar a normalizar una vida en soledad. Por eso se toma su tiempo y prefiere no estar con una pareja fija. “Me he divertido, lo he gozado, tengo momentos de soledad y lo manejo muy bien, ya hasta mi hijos me deciden ya decídete por uno”.