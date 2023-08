La verdadera razón por la que Julia Roberts y George Clooney nunca fueron pareja

Si hay una pareja que se caracterizó por tener desde siempre una increíble química sin llegar a tener una relación en la vida real, esa es sin duda alguna la que conformaron por años Julia Roberts y George Clooney. Nunca llegaron a estar de novios, pero en el cine siempre tuvieron una conexión única, pocas veces vista.

George Clooney y Julia Roberts llevan años estando entre los más deseados de la meca del cine, siendo dos de los más codiciados por todos. Mientras tanto, entre ellos mantienen una estrecha relación tanto frente a las cámaras como en la vida real.

Julia Roberts y George Clooney, una combinación perfecta en Hollywood.

Y se trata de una gran amistad, estrecha, la cual nunca ha trascendido al plano romántico independientemente de la muy buena combinación que muestran delante de las cámaras. ¿Por qué nunca llegaron a ser pareja?

Los actores han protagonizado varias películas juntos. Sus créditos en pantalla incluyen La gran estafa (2001), Confesiones de una mente peligrosa (2002), La nueva gran estafa (2004), El maestro del dinero (2016) y Pasaje al paraíso (2022).

Tiempo atrás, en una entrevista con Access Hollywood, las estrellas hablaron de esta amistad que nunca trascendió a más y revelaron los motivos por los cuales no llegaron a ser novios.

Preguntados por la primera impresión que tuvieron el uno del otro, George Clooney respondió que ella "me hacía reír", mientras que Julia Roberts describe a su colega como "amable". Y en cuanto a la cualidad que más admiran el uno del otro, él dijo que él respeta su "bondad" y ella admira su "fortaleza".

La química entre George Clooney y Julia Roberts es única.

Luego les preguntaron si tenían alguna regla o pauta que hayan acordado para no salir juntos, a lo que el actor explicó que nunca sintieron la necesidad de llevar su relación a "un nivel diferente".

"Julia siempre estaba en una relación, o yo estaba en una relación. Y enseguida fuimos amigos. Así que no fue nada, pero para nosotros no ha sido más que una diversión. Así que, no creo que eso haya sido nunca una realidad", explicó el intérprete, respondiendo a una pregunta que todos nos hicimos por años.