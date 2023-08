Así luce hoy el reparto original de La familia Ingalls, a 40 años de la serie

Pocos éxitos logran trascender a través de los años como lo hizo la serie La familia Ingalls, una ficción dramática que gira alrededor de las aventuras de una familia y sus integrantes. Por eso, a más de cuatro décadas de su importante llegada a la televisión, repasamos lo que ha sucedido con sus personajes principales.

La familia Ingalls tuvo su primer episodio en septiembre de 1974. La ficción se basó en la serie de libros de Laura Ingalls titulada Little House on the Prairie (La pequeña casa en la pradera), razón por la cual también muchos pueden asociarla a este título.

Michael Landon se puso en la piel de Charles Ingalls. Falleció en 1991.

El legendario Michael Landon fue uno de los protagonistas de la serie, en su rol de Charles Ingalls y como el padre de la familia. Tenía una fuerte empatía con el público por su bondad y buen corazón. En la vida real falleció a los 54 años, el 1° de julio de 1991 producto de un cáncer de páncreas.

Karen Grassle se puso en la piel de Caroline Ingalls, esposa de Charles y madre de la familia. Tras la serie volcó su carrera más hacia el teatro, y es cofundadora de la Compañía de Teatro de Santa Fe, de la que además es directora artística. Actualmente tiene 81 años.

También hay que hablar de Melissa Sue Anderson en su rol de Mary Ingalls, la hija mayor de la familia. Con el paso de la serie, su personaje pierde la visión y se muda lejos para enseñar en una escuela de no videntes. Siguió trabajando en la industria aunque con esporádicas apariciones en la TV, teniendo más presencia en el cine. Actualmente tiene 60 años.

Melissa Gilbert interpretó a Laura Ingalls, la hija del medio y una de las grandes protagonistas porque también era la narradora de la serie. En la vida real, luego de la serie, llegó a ser presidenta del Sindicato de Actores, pasó por Los cazafantasmas (1984) y hoy tiene 59 años, además de tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Lindsay y Sidney Greenbush son las gemelas que actuaban como la hermana menor de la familia, Carrie Ingalls. Tras la finalización de la serie, las hermanas no continuaron en la actuación y se centraron en otras actividades. Hoy tienen 53 años y están muy lejos de los flashes del espectáculo.