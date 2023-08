Niurka Marcos arremete con todo contra Yuri: “en tu juventud te comiste a todo el mundo”

Sin lugar a dudas Niurka Marcos es una de las artistas más polémicas del mundo del espectáculo latinoamericano, quien cuando habla lo hace sin filtros ni temor de las consecuencias que puedan producir sus palabras. Así, fueron víctimas de sus embestidas Galilea Montijo, a quien tildó de “santera”, y, Jorge Losa y Ferka del reality show “La Casa de los Famosos México”, a quienes trató de arrogantes. Ahora, la vedette cubana arremetió con todo contra la icónica cantante Yuri.

Lo cierto es que parecía que todo volvía a la calma cuando nuevamente Niurka encontró alguien con quien despacharse. Esta vez le tocó a la famosa cantante Yuri, contra quien cargó con un fuerte mensaje, situación que de seguro enojará a la intérprete de “Maldita primavera”, ya que se metió con su intimidad.

Niurka Marcos realizó fuertes declaraciones contra Yuri.

Niurka Marcos arremete contra Yuri

Es sabido que Niurka Marcos contesta lo que piensa cada vez que la prensa le hace un cuestionamiento puntual sobre algún tema. Como cuando opinó sobre la situación de Luis Miguel, quien es señalado de no pagar la manutención de los dos hijos que tuvo con Aracely Arámbula. "Yo siempre he dicho que los hijos no tienen precio, pero eso no quiere decir que critique a las mamás que sí le cobran la pensión porque ese es un derecho que tienen", dijo.

Asimismo, salió a defender a Ninel Conde por las declaraciones que había realizado Yuri. "Dime quién es la que está diciendo todo eso para no equivocarme. Yuri, mami, Yuri, yo entiendo que tú pienses así nena preciosa, porque tú en tu juventud te comiste a todo el mundo, menos a Luis Miguel ¿verdad? y después ya no quería que al mundo se lo comieran los demás", expresó la cubana.

Niurka Marcos se caracteriza por decir lo que piensa sin medir las consecuencias que tendrán sus palabras.

Niurka Marcos y desplante de Yuri a la comunidad LGBT

Por otra parte, la vedette recordó que Yuri en algún momento atacó a la comunidad LGTB. "Entonces estás como la gata de Menchora, que si te la meten gritas y si te la sacan, lloras, opinas según tu conveniencia y te estás viendo como una persona sin criterio, entonces omite tus opiniones no estás en una buena etapa para opinar porque se están burlando de tus opiniones mi querida Yuri", arremetió Niurka.

Para finalizar, Marcos defendió los derechos de la comunidad LGTB y volvió a defender a Ninel Conde. "Porque después de haberse metido con el gremio ¿fue lo último que hizo, mi manager? ¿estoy hablando mier... o no? después de haber ofendido al gremio que era el 80 por ciento de su público, quien llenaba sus conciertos, el gremio LGBT, de haberles disparado horrible como les disparaste pues claro que ya nadie te creemos. Claro que todo mundo puede hacer lo que le dé la gana, que Ninel puede operarse hasta el fund... pues es su fund...", concluyó Niurka.