Gisele Bündched revela los trastornos que padeció durante su divorcio con Tom Bradly

Gisele Bündchen y Tom Brady eran considerados una de las parejas más estables del medio, sin embargo, sorprendieron al mundo cuando en octubre de 2022 anunciaron su divorcio luego de 13 años de casados. "Con mucha gratitud por nuestro tiempo juntos, Tom y yo finalizamos amigablemente nuestro divorcio. Mi prioridad siempre ha sido y seguirá siendo nuestros hijos, a quienes amo con todo mi corazón. Continuaremos compartiendo su crianza para brindarles el amor, el cuidado y la atención que merecen. La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo como esto, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre", mencionó en aquel momento la súper modelo.

Durante su divorcio con Tom Brady, Gisele Bündchen padeció de ataques de pánico y ansiedad.

A dos meses que se cumplan un año de la separación, Gisele reveló los trastornos que padeció. Según la famosa, el proceso de divorcio no le resultó para nada fácil ya que sufrió ataques de pánico, y ansiedad. "Gracias a Dios, no he vuelto a tener un ataque de pánico, y cuando siento que me viene una ola de ansiedad, recurro a las técnicas de respiración. Me ha ayudado a tener un estilo de vida mucho más sano y equilibrado", expresó Bündchen en una reciente entrevista para la revista “Vogue”.

Asimismo, Bündchen aseguró que cada persona vive distinto su proceso personal, y que todo forma parte del aprendizaje. "Siempre he pensado que cada circunstancia, no importa lo desafiante que sea, tiene algo que enseñarnos y ocurre para que sigamos creciendo. Las rupturas son innegablemente duras, particularmente cuando los medios analizan cada paso del proceso", dijo la modelo.

Gisele Bündchen y Tom Brady se divorciaron luego de 13 años de matrimonio.

Finalmente, Gisele dijo que su prioridad son sus hijos y que está enfocada en el bienestar de ellos y del suyo propio. "Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida. La madurez ha aumentado mi habilidad para aceptarme y entenderme a mí misma. Hoy, reconozco que la salud es mi tesoro más preciado, imprescindible para tener una vida feliz y para cumplir todos mis sueños", concluyó Bündched.