Bibi Gaytán reacciona al supuesto romance de su joven hijo Eduardo Capetillo Jr. con una actriz mayor que él

Eduardo Capetillo Jr. y la actriz Fabiola Campomanes formaron parte del reality show “MasterChef VIP”, donde se pudo notar la química existente y la excelente relación entre ambos. Esto despertó una serie de rumores que apuntan a un supuesto romance, por lo que Bibi Gaytán, la madre del joven actor reaccionó ante estas especulaciones que vinculan a su hijo con su colega, quien es mayor que él.

"Mi hijo no me hacía caso a los 15 ¿creen que me va a hacer caso ahorita? No. Además, Fabiola es un encanto de mujer. Pero la vida sentimental de mi hijo, esa pregúntensela a él. Yo no sé nada, no sé nada", expresó Gaytán en un encuentro con la prensa.

Bibi Gaytán junto a su joven hijo Eduardo Capetillo Jr. y su esposo Eduardo Capetillo.

Así también, los reporteros cuestionaron a Bibi con respecto a si es una madre celosa, a lo que contestó convencida que no, y que siempre le da libertad de acción a sus hijos. "Soy la persona más relajada del mundo. Vivo en mi mundo. En Bibiland, vivo en mi mundo", aseguró la esposa de Eduardo Capetillo.

Por su parte, Ana Paula Capetillo, la hija mayor de Bibi confirmó que su madre es muy tranquila con sus nueras y yernos. "Es la persona menos celosa del mundo", aseguró.

La actriz Fabiola Campomanes desmintió su romance con el joven actor Eduardo Capetillo Jr.

Asimismo, hace unos días, medios de comunicación abordaron a Fabiola Campomanes para preguntarle sobre el supuesto romance que mantiene con Eduardo Capetillo Jr. "Me encuentro muy bien. Qué bárbaro, qué metiches! ¿Por qué la gente es así? Porque inventan cosas. Qué feo que cuando alguien te cae bien y te llevas bien la gente luego, luego, lo quiera transformar en otra cosa", sentenció la actriz.

Lo cierto es que Fabiola tiró abajo todas las especulaciones al confirmar que mantiene un romance con otra persona. "La verdad, voy a decir una cosa yo así que diga soltera soltera no estoy. A uno no le gusta que le inventen cosas. Uno tiene que cuidar lo que se dice y más cuando la persona con la que estás no está dentro de este medio que por más que todos te dicen 'no importa yo así te conocí'", concluyó Campomanes.