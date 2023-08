Belinda interrumpió un concierto para leer el insólito pedido de un fan

Uno hecho curioso se había dado en el Festival “Machaca Fest 2022” cuando la cantante Belinda interrumpió su concierto para leer un insólito mensaje que tenía un fan escrito en un cartel, el cual provocó una divertida reacción de la protagonista de la serie “Bienvenidos a Edén” de Netflix. “Belinda, ya desbloquéame de Twitter”, decía la pancarta.

Un fan le pidió a Belinda que lo desbloqueara en Twitter.

Ahora, este particular hecho se ha vuelto viral con un video difundido en la plataforma TikTok desde el perfil de un joven llamado Juan Sergio, quien señaló que en dicho evento musical llevado a cabo en Monterrey, México, el año pasado, asistió con una cartulina al show de Belinda pidiéndole que lo desbloqueara de Twitter. Asimismo, aseguró que no había hecho nada para que la cantante tomara esa medida contra él.

Después de un año Belinda sigue sin desbloquear a su fan en Twitter.

“Ese soy yo, Belinda nos leyó en Machaca, vayan y díganle a Belinda que no me ha desbloqueado de Twitter. Yo no le hice nada”, escribió el joven agregando un emoji de carita triste a su texto. En el video se puede observar que la artista vio el cartel e interrumpió su presentación para leer el pedido del fan, aunque se disculpó por no alcanzar a ver todo lo que decía. “Belinda ya desbloquéame de Twitter, ¿cuál es tu cuenta? ¿crees que alcanzo a ver hasta allá? Te amo”, fue divertida reacción de la intérprete desde el escenario.

Mira el video

Sin lugar a dudas, esta situación le pareció muy divertida a Belinda, quien en aquel momento le envió un beso a su fan. Recientemente, el usuario Juan Sergio publicó el video en distintas plataformas digitales pidiendo ayuda para que la artista pueda desbloquearlo ya que ha pasado más de un año desde su pedido y no ha tenido respuesta de parte de la hermosa rubia.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado sobre esta situación, aunque los fans esperan que, con la campaña emprendida por Juan Sergio, la también actriz haga caso al pedido de desbloqueo de su fanático.