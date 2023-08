Así fue como se burló Yailin “la más viral” de Tekashi69 cuando fue arrestado en Florida

Luego de que en los últimos dos meses se haya hablado tanto de su relación, Yailin “la más viral” y Tekashi69, confirmaron su romance en una reciente publicación de la dominicana donde afirmaba que eran “colaboradores en la vida”. Y es que mucho se ha dicho sobre ellos desde que unieran sus talentos para lanzar el exitoso tema “Pa’ ti”, que fue el puntapié inicial de esta historia de amor.

Tras esta primera colaboración, el rapero llenó de regalos costosos a la cantante a modo de agradecimiento. Asimismo, se comenzaron a mostrar constantemente muy unidos en redes sociales, y aunque ya en ese momento se especulaba con que había un romance, la dominicana aseguraba que solo eran amigos. Finalmente llegaría otro éxito de ambos, la canción “Shaka Laka”, en cuyo video aparecían dándose un apasionado beso en la boca.

De esta forma Yailin se burló de Tekashi69 por ser arrestado.

Lo cierto es que hace unos días, luego de que una fuente haya revelado que los artistas ya vivían juntos entre Miami y República Dominicana, Yailin “la más viral” confirmó en su cuenta oficial de Instagram, que eran pareja.

Yailin se burla del arresto de Tekashi69

El pasado miércoles 9 de agosto, Daniel Hernández, verdadero nombre de Tekashi69 fue arrestado en Florida y encerrado en la cárcel del condado de Palm Beach. Luego de este hecho, Yailin utilizó sus redes sociales para burlarse de lo ocurrido.

Con esta imagen publicada en sus redes sociales, Yailin confirmó su romance con Tekashi69.

"Ves lo que te pasa cuando no me haces caso", escribió la mamá de Cattleya junto a la fotografía que la policía le tomó al rapero. El cantante mexicoestadounidense fue detenido luego de no comparecer en una audiencia tras ser golpeado hace unos meses en Florida. Luego de pasar tres horas en prisión, el nuevo novio de Yailin “la más viral”, recuperó su libertad después de pagar una fianza de dos mil dólares.