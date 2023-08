Adamari López aclara cuál es la verdadera relación que tiene con Carlitos Pérez-Ruiz

Desde que hace dos años Adamari López se haya separado del coreógrafo y bailarín español Toni Costa, la conductora se ha apoyado mucho en Carlitos Pérez-Ruiz, con quien mantiene una estrecha relación.

Y es que a la carismática conductora se la ve constantemente con el hombre, ya sea en eventos públicos, viajes, bodas y en sus redes sociales, donde habitualmente se muestran en diversos videos que comparten con los usuarios. Esto ha llevado a una serie de especulaciones de sus seguidores, quienes creen que existe algo más que una relación de amistad y trabajo entre ambos.

Corrieron rumores que decías que Adamari López y Carlitos Pérez-Ruiz son más que amigos.

Recientemente, Adamari y Carlitos volvieron de unas extensas y divertidas vacaciones por Europa, donde estuvieron disfrutando junto a un grupo de amigos y la pequeña hija de la presentadora, Alaïa.

Ante una serie de dichos en redes sociales con respecto a ella y su compañero, Adamari se pronunció sobre este tema en su página de Facebook, donde cuenta con más de 8 millones de seguidores. "Con tantos rumores que hay de mi relación con Carlitos, hoy les quiero contar lo que realmente pasa entre los dos", dijo la conductora con determinación.

"Ustedes se piensan que es mi novio y yo me muero de la risa. El otro día fuimos a Puerto Rico a un Festival de las Flores y entonces la gente nos ve y nos dice 'es tu esposo, tu esposo' y yo 'mi esposo gay'", expresó Adamari López entre risas.

Y es que a Carlitos Pérez-Ruiz en realidad no le gustan las mujeres. "Por las cosas que hacemos en la casa la gente entiende que son de esposos y es casi mi esposa. La verdad es que es lo más cerca que tengo a mí todos los días. Me levanto y me acuesto sabiendo que está bien", dijo el periodista puertorriqueño.

Adamari López y Carlitos Pérez-Ruiz volvieron de sus vacaciones por Europa donde estuvieron junto Alaïa y un grupo de amigos.

"La mayoría de las veces nos acostamos terminando de hablar por teléfono y nos levantamos y nos volvemos a llamar por teléfono, pero dormimos en dos casas distintas", reveló Adamari López. "Él me ayuda y me resuelve la vida, si no fuera por Carlitos mi vida no estaría resuelta", aseguró la mamá de Alaïa.

Adamari y Carlitos han demostrado tener una química brillante, y el apoyo entre ellos es mutuo, tanto a nivel profesional como a nivel personal. "En cosas que vive él, en las cosas que vivo yo. Ahora nos estamos apoyando con el ejercicio. Carlitos quiere bajar de peso, yo me quiero mantener en un estilo de vida saludable pues los dos nos vamos dando ánimos, vamos al gimnasio juntos, comemos saludable. En definitiva somos un marido y mujer pero en casas distintas y sin estar casados", concluyó la querida puertorriqueña.