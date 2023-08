Suenan las campanas: Antonio Rossi confirmaría su boda con Hugo Fuertes

Antonio Rossi ha confirmado la noticia que muchos esperaban con ansias: planea la boda con su novio, Hugo Fuertes, con quien lleva una relación estable desde hace dos años.

Tras los rumores que circularon en diversos medios digitales sobre su intención de formalizar su unión y después de que la revista Semana afirmara que la ceremonia tendría lugar el 16 de agosto de 2024, el colaborador anunció oficialmente la emocionante noticia en el programa de Telecinco.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes llevan casi dos años de feliz relación, la cual disfrutan de compartir con sus comunidades en las redes sociales.

Durante una distendida charla en la sección de entretenimiento de El programa del verano, donde se especulaba en tono de broma sobre qué colaborador estaba planeando su boda, Antonio Rossi tomó la palabra para confirmar que dará el esperado "sí, quiero" a su pareja, Hugo Fuertes, el próximo año.

Este carismático periodista de Telecinco, quien también participa en Ya es mediodía, y su pareja, un modelo y antiguo bailarín de 25 años, han compartido casi dos años de una feliz relación. Fue en noviembre de 2021 cuando decidieron hacer público su amor compartiendo fotografías juntos en sus redes sociales, y desde entonces no han escatimado en demostraciones de cariño en público.

"Puede decirse que a mis 42 años me he enamorado por primera vez. Nunca lo habría imaginado ni lo había considerado, pero de repente, la vida te sorprende y surge. Nunca me había sucedido ni siquiera lo había pensado" explicó el periodista sobre su relación en enero de 2023 durante una entrevista con la revista Diez Minutos.

Antonio Rossi, quien incluso se atrevió a posar como modelo, no pudo ocultar su sonrisa y la alegría que siente al hablar sobre su próxima boda con Hugo Fuertes.

Antonio y Hugo tienen planes de boda para el 2024.

"El próximo año me casaré, estoy muy feliz y emocionado. La organización está en marcha desde hace tres meses y todos mis amigos y seres queridos que asistirán ya lo saben. Tenemos fecha, lugar, DJ... todo, absolutamente todo. Estamos disfrutando de la felicidad y del amor" comentó el periodista.

Aunque prefirió no revelar más detalles sobre cuándo se comprometieron ni sobre quién pidió matrimonio a quién: "Esos pequeños detalles los guardo para mí" añadió el colaborador, quien abordó con naturalidad la temática de su próxima unión.

"Es una buena noticia que no merece ocultarse. Con total naturalidad" agregó Antonio Rossi, expresando su gratitud por las muestras de cariño que ha recibido desde que se dio a conocer esta maravillosa noticia.