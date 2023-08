Rauw Alejandro sorprende a sus fanáticos con una drástica decisión

Este pasado jueves Rauw Alejandro lanzó una canción romántica dedicada a Rosalía, con quien hace unos días rompió su compromiso. Con ello, los fans de la expareja se ilusionaron pensando en una posible reconciliación. Sin embargo, el cantante puertorriqueño sorprendió a todos con la última drástica decisión que tomó.

Luego de pincelar un acercamiento con Rosalía estrenando su última canción compuesta para ella, con quien mantuvo tres años de noviazgo, el artista realizó una acción en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores.

Rauw Alejandro y Rosalía en épocas de felicidad.

La canción inspirada en Rosalía habla de un antiguo amor y una dolorosa ruptura. El tema se llama “Hayami Hana” y su significado tiene que ver con una mujer fuerte y buena. El lanzamiento de este último tema del puertorriqueño causó revuelo entre sus fanáticos ya que en su letra se puede percibir el amor que todavía le tiene a la española y lo feliz que ha sido a su lado.

Sin embargo, un día después del estreno de la romántica canción, el cantante tomó la drástica decisión de borrar casi todo el contenido de su cuenta de Instagram, incluidas algunas de las fotos junto a Rosalía.

Cabe aclarar que no ha borrado todas las fotos de su perfil ya que ha dejado 16 y 2 de ellas con referencia a Rosalía. Una en la que se habían disfrazado de vampiros y la doble “R” antes del lanzamiento de su ya inolvidable tema "Beso".

Luego de tres años de noviazgo, Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su relación.

Surgen varias especulaciones sobre esta movida que hizo Rauw Alejandro en su cuenta de Instagram, sin embargo, el artista no se ha pronunciado aun. Por su parte, Rosalía está alejada de las redes sociales desde que culminara su gira mundial con “Motomami”, que coincidió con el fin de su compromiso con el puertorriqueño.

Mira el video

¿Qué dice la canción de Rauw Alejandro?

Si bien se ha dicho que hubo una tercera persona en discordia, Rauw Alejandro ha negado esto categóricamente, y deja claro con la letra de su nueva canción que el amor que siente por Rosalía en verdadero, sin importarle lo que digan el resto del universo. "Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo/ Si los mejores días tú me has regalado/ Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao' ma'… Todo te di y lo volvería hacer/ Terminaré nuestra casita por si te da con volver/ Hoy te dejo de escribir, no de querer", dice un fragmento de la canción.