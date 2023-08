Michelle Renaud posa sin ropa y comparte un poderoso mensaje

Luego de una marcada tendencia de alterar sus imágenes con filtros digitales o recurrir a cirugías estáticas para verse perfectas, existen mujeres que defienden la belleza natural y sin arreglos. Es el caso de la actriz Michelle Renaud, quien es portada de la revista mexicana “Beauty Junkies”, donde aparece posando totalmente desnuda, sin maquillaje y con el cabello suelto.

La protagonista de la exitosa telenovela “La Herencia”, utilizó las fotos tomadas por el fotógrafo Bryan Flores, para enviar un poderoso mensaje a través de sus redes sociales. Cabe recordar que Michelle se retiró los implantes mamarios hace unos meses atrás.

Michelle Renaud es portada de la revista "Beauty Junkies" de agosto.

"La LIBERTAD nace de la ACEPTACIÓN total de uno mismo. Me gustaría que se unieran conmigo a decir BASTA. BASTA de que nos hagan sentir que siempre tenemos que cambiar algo de nuestro cuerpo para estar bien. BASTA de satanizar la CELULITIS que todos tenemos. BASTA de pensar que las estrías se deben de quitar con láser, en lugar de verlas como un mapa del desarrollo de nuestro cuerpo", escribió Michelle en su cuenta oficial de Instagram para acompañar sus fotos sin ropa.

La actriz también hizo referencia al uso de medicamentos, operaciones y filtros. "BASTA de mentirnos que nuestras inseguridades se van a quitar en un quirófano. BASTA de dietas y pastillas milagrosas que solo nos enferman. BASTA de creer que necesitamos filtros, Photoshop y un montón de maquillaje para vernos hermosas", continuó.

Michelle Renaud busca que las mujeres acepten sus cuerpos como son.

Renaud dejó en claro que es importante aceptar los cuerpos como son y disfrutar de ellos. "BASTA de perder nuestro tiempo y energía creyendo que estamos mal por ser como somos en lugar de disfrutar al máximo nuestro cuerpo tal cual es. El día que dejes de querer alcanzar estándares de belleza inalcanzables, dejes de hacer cosas para gustar a otros, no quieras parecerte a nadie y puedes reconocer la belleza y la perfección de tu ser… que te veas al espejo y veas solo lo hermosa que eres así tal cual , ese día te vas a llenar de SEGURIDAD y vas a conquistar el mundo. Es muy atractiva la mujer que es segura de sí misma.. así.. al natural", finalizó la mexicana.

La publicación generó la reacción de los usuarios dividiendo las opiniones entre los que estaban a favor de la acción de Renaud y los que no. "Qué necesidad", "no entiendo qué clase de mensaje puede dar una persona desnudándose" "no me gustan este tipo de fotos" o "qué pena qué dirá su hijo de verla así", fueron algunos de los comentarios de los internautas.