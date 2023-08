La particular forma en la que Elsa Pataky felicitó a Chris Hemsworth

Con dos suculentos pasteles de chocolate, Chris Hemsworth celebró sus 40 años de edad. El actor agradeció a los seguidores por los buenos deseos de cumpleaños y escribió un mensaje con mucha gracia. "Otra vuelta al Sol e igual de fuerte. Puedo decir con toda seguridad que ni un solo pedazo de pastel ha sobrevivido a esta noche".

Su esposa, Elsa Pataky, le recordó que se olvidara de la supuesta crisis de los 40 y le escribió un mensaje para darle la bienvenida a esta década.

Chris Hemsworth disfrutó de su cumpleaños en familia.

Ella también se valió del sarcasmo para que Chris Hemsworth no pensara en el número, si no que disfrutara el momento. Con una imagen en la que el actor tiene cara de preocupado, Elsa Pataky escribió: "Esa es exactamente la cara que se me quedó cuando yo cumplí los 40, mi amor".

Elsa Pataky bromeó con Chris Hemsworth en su cumple 40.

Además, la actriz española le ofreció una solución a su preocupación, pues ella tiene 47 y luce muy hermosa con el paso del tiempo. "Yo estaré contigo en todo momento, incluso puedo darte todos mis secretos de belleza. Aunque la verdad es que estás mejor que nunca".

El protagonista de Thor también recibió felicitaciones de sus tres hijos, quienes le regalaron un dibujo de un dragón con un bebé y el siguiente mensaje: "Felices 40, papá. Te queremos más que a nada y hasta el infinito". Para Chris Hemsworth fue elmejor regalo de su vida.