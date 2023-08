La ex de Julio Iglesias Jr. habla por primera vez de su ruptura con el cantante: "Fue muy fuerte"

Julio Iglesias Jr. terminó hace dos meses con su novia brasileña Vivi di Domenico. Cuando todos pensaban que el cantante sentaría cabeza con la modelo, la historia de amor se vino abajo y solo estuvieron poco más de un año juntos.

En el programa "Y ahora Sonsoles" entrevistaron a la ex de Julio Iglesias Jr.y ella contó todos los detalles de su ruptura. La joven se encuentra muy dolida, porque el cantante no le ha pedido disculpas y tampoco han tenido contacto.

Vivi di Domenico no se guarda nada y brinda detalles de la ruptura.

"Tuvimos una pelea muy fuerte. Yo me fui de la casa y una semana después me mandaron las imágenes de él con esta chica", señaló Vivi di Domenico. Ella pensó que simplemente era una discusión más, pero no fue así: "Yo me puse enferma y él se fue de fiesta. No lo entendí, pensé que se quedaría a cuidarme, a mimarme. Me enfadé mucho y me fui a México para estar con mi familia y mis amigos. Pensé que vendría por mí y lo solucionaríamos. Yo estaba triste", dijo.

Mira el video



Resultó que Julio Iglesias Jr. ya estaba saliendo con Ariadna Romero, una modelo cubana de 36 años de edad, de la cual está muy enamorado. Vivi di Domenico lamenta la situación, porque se enteró cuando le enviaron las imágenes y señaló que las fotos son de una semana después que se marchó de la casa.

La brasileña se encuentra muy mal por el final de su historia de amor con Julio Iglesias Jr. Confesó que "echa de menos a los padres, a los hijos de Ana Boyer" y simplemente le da mucha pena.