La estrella del momento que Marvel quiere como nuevo superhéroe

Marvel está en etapa de renovación de su universo de superhéroes luego de años de gloria con la saga The Avengers y demás otras historias que se desprendieron. Por eso, en esta lavada de cara que intenta la empresa de cómics, tiene planes de convencer a un actor estrella que hoy atraviesa un momento inmejorable: Cillian Murphy.

En época de explorar nuevas figuras y sacarle el jugo máximo a otros horizontes, empresas como Marvel o mismo DC ya comenzaron a trazar una línea de lo que serán sus próximos proyectos.

Cillian Murphy es el actor del momento luego de su gran trabajo en Oppenheimer.

Pero más allá de las nuevas historias, una parte importante de los proyectos es abrochar grandes actores, y en este punto entra en juego la presencia de Cillian Murphy, conocido por una serie de éxitos e incluso con un paso por el mundo DC, la siempre presente y legendaria competencia de Marvel.

Oppenheimer se transformó en uno de los fenómenos cinematográficos del año, pero gran parte de este éxito que logró la excelente trama fue la participación de Cillian Murphy como protagonista.

Más allá de este film de Christopher Nolan que narra el desarrollo de la bomba atómica, lo cierto es que el actor irlandés de 47 años tiene un excelente recorrido a través de la industria cinematográfica.

Y más allá de Oppenheimer, sus trabajos en proyectos como El origen, Un lugar en silencio, Dunkerque y la serie Peaky Blinders fueron importantes. Lo que muchos recuerdan es que también se involucró en el universo DC, en su rol villano de El espantapájaros en la trilogía del Batman de Christian Bale.

Cillian Murphy podría llegar a ser el Doctor Doom de Marvel.

Pero, ahora, los fanáticos se ilusionaron con la posibilidad de que se una al Universo Cinematográfico de Marvel. En una entrevista fue consultado sobre la posibilidad de sumarse como el Doctor Doom -villano de Los 4 fantásticos- y su respuesta ilusionó a todos.

“Si me envían el guion, lo leeré. Nunca se sabe lo que puede pasar. Eso es lo que me gusta de este negocio. Ya sabes, simplemente sucede y esa es la belleza de esta industria, es tan impredecible y salvaje y no sabes lo que va a aparecer”, contestó Cillian Murphy, dejando una puerta abierta a Marvel. ¿Se dará?