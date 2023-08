¿Dijo la verdad? Alfredo Adame asegura haber sido llamado por La Casa de los Famosos México

Alfredo Adame aseguró que fue invitado a participar en La Casa de los Famosos México y reveló por qué no se unió al programa.

Una vez más, el conductor Alfredo Adame dejó a todos asombrados con una de sus recientes confesiones en el programa Tirando Bola, en compañía del comediante Franco Escamilla. El polémico personaje televisivo reveló que fue considerado para formar parte de La Casa de los Famosos México, pero un "complot" lo dejó fuera.

Con su característico sentido del humor, el expresentador de Hoy recordó su participación en el reality de TV Azteca Soy famoso, sácame de aquí, donde se coronó como ganador en el año 2022.

Alfredo Adame es un actor de telenovelas, presentador de televisión y aviador mexicano.

Fue gracias a su éxito como estrella de reality que Adame recibió una invitación para ser parte de la primera edición de La Casa de los Famosos México. Sin embargo, este proyecto no llegó a concretarse:

"Ya estaba listo para empezar y como a los dos meses me llamaron y me dijeron 'que no hay dinero', y me sacaron del juego", compartió con el comediante.

Según el también actor, la razón detrás de esta cancelación habría sido la relación con el resto de los participantes del programa, ya que tenía roces con algunos de ellos.

"Me sabotearon todo eso, ya no hice nada. Luego entendí por qué: a los otros concursantes les dio miedo, sacaron a Poncho De Nigris, a Sergio Mayer y a la cubana, ¿cómo se llama? Raquel Bigorra (...) Iba a estar, por ejemplo, Sofía Rivera. Me estuvieron tirando malas vibras e insultándome, entonces la chica ya sabía que le iba a ir muy mal", agregó.

Además de su trabajo actoral, Adame también es conocido por su personalidad polémica y comentarios controversiales en los medios de comunicación.

Siguiendo esta línea, Alfredo Adame no perdió la oportunidad de criticar a Apio Quijano: "allá ('Soy famoso, sácame de aquí') a este zángano y haragán no lo bajé, y varios que ni me conocían y después dijeron que si yo participaba ellos no lo harían, me enteré más tarde. Les dio miedo y me sacaron de eso, pero me fui a ganar la vida como DJ".

A pesar de no haber formado parte del exitoso reality, el mexicano aseguró: "una de las cosas que agradezco es que siempre me he creado mi propio trabajo. Nunca dejé de tener empleo y siempre gané más fuera de la televisión que en ella".