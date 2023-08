Estas icónicas modelos de Victoria’s Secret regresan para su nueva campaña

No es novedad que las mujeres que promocionan la marca Victoria’s Secret son de las más hermosas del planeta, pero ahora, para el lanzamiento de su nueva colección “The Icon” by Victoria’s Secret la firma vuelve a incluir como imagen de la línea a las icónicas modelos Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Adriana Lima y Candice Swanepoel, quienes con el paso de los años no han perdido un pisca de belleza.

Sin lugar a dudas, Bündchen, Lima y Swanepoel fueron de las “Ángeles” más destacadas antes de que la compañía de ropa interior se sometiera a un cambio de marca y revisión en 2020.

Adriana Lima trabajó en la firma durante 20 años antes de retirarse de la misma.

En una reciente entrevista con el medio “People”, la modelo brasileña Adriana Lima reveló que se siente muy orgullosa de regresar a la marca que tantas satisfacciones y reconocimiento le dio. "Trabajar con Victoria's Secret durante 20 años fue realmente un sueño. Cuando recibí la llamada pidiéndome que volviera, me sentí muy bien. Es un honor regresar", expresó entusiasmada.

Naomi Campbell también regresa para la nueva campaña de Victoria's Secret.

La colección incluye el nuevo “Icon by Victoria's Secret Push-Up Demi Bra”, que cuenta con la primera tecnología de realce y moldeado de su tipo que se personaliza para mejorar la forma natural del usuario. Asimismo, la línea cuenta con panties, slips y batas e diferentes tallas, que ya están disponible en la tienda online y físicas de la marca.