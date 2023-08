El sorprendente motivo por el que Will Smith se arrepiente de la fama

Will Smith pensó que estaba haciendo lo correcto para su familia. En 2010 logró uno de sus mayores objetivos que era convertir a sus hijos Jaden y Willow Smith en estrellas del cine, la música y la televisión. Para ese entonces Jaden actuaba en el remake de Karate Kid y su hija obtenía un disco de platino.

Sin embargo, este sueño le salió caro al actor. Así se lo hizo saber a Kevin Hart en una entrevista en la que Will Smith señala su arrepentimiento por forzar a su familia a la fama.

Will Smith tenía un sueño ensu cabeza.

El paso del tiempo le demostró lo contrario a Will Smith. A pesar de que quería actuar de manera distinta que su padre abusador, y de que estaba construyendo el sueño familiar “que tenía en su cabeza”, señaló: “Nadie era feliz. Nadie quería ser el miembro del pelotón. Willow fue la primera en amotinarse y esa fue la primera vez que me di cuenta de que el éxito y el dinero no equivalen a la felicidad”.

Will Smith solo quería hacerlo mejor que su padre, pero se percató de que estaba llevando a su familia a un atolladero oscuro y peligroso y en vez de comportarse como un padre parecía un representante o mánager.

Will Smith se comportó como un mánager.

Hoy su primer hijo con Sheree Zampino, Trey Smith, tiene 30 años y se dedica al canto y a la actuación. Mientras que Jaden Smith tiene 25 años y también canta y actúa. Ni hablar de Willow, que a sus 22 años se dedica a la música y también exploró el camino de la actuación.