Chiquis Rivera se pronuncia ante las estafas que hacen con su nombre en redes sociales

La cantante mexicana Chiquis Rivera está atravesando por uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal, donde ha consolidado su amor con su novio Emilio Sánchez. "Estoy en un momento muy bonito de mi carrera, me siento segura, contenta, capaz, siento que he perdido el miedo en muchos aspectos", expresó la artista en una reciente entrevista para el portal “People en Español”.

Cabe recordar que Chiquis se comprometió con su enamorado en mayo pasado, y que en los últimos meses ha experimentado una notable transformación física al perder muchos kilos y adquirir una delgada y estilizada figura. Es así que la cantante presume de su nueva imagen a través de sus redes sociales, donde sus seguidores no paran de halagarla y celebrar su belleza.

Chiquis Rivera experimentó una increíble transformación física.

Sin embargo, Chiquis está muy preocupada por una situación especial. El pasado jueves, la artista publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, que luego fue borrado, donde alertaba a sus casi 6 millones de seguidores que se está usando su nombre e imagen en redes sociales para estafar a la gente.

"No iba a hablar sobre el tema porque sentía que no era necesario, pero ahora ya se están pasando de lanza", expresó la intérprete de “Abeja Reina”.

Chiquis Rivera atraviesa uno de sus mejores momentos personales junto a su novio Emilio Sánchez.

"No sé si han visto pero en Facebook, y me lo han mandado muchas personas, publicaciones de unas gomitas o pastillas que según yo usé para bajar de peso, pero es completamente falso. Nunca en mi vida he usado esas pastillas para bajar de peso, ni las conozco ni sé de dónde vienen. Así que por favor no se dejen engañar", alertó Chiquis.

"Yo ya les he dicho en mi pódcast cómo bajé de peso, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que voy a seguir haciendo. No me tomé ni unas gomitas, ni unas pastillas", aseguró la cantante.

Si bien la artista pensó en tomar medidas legales sobre este tema, luego desistió. “Dije 'mucha energía, mucho tiempo'. Pero sí les quería dejar saber a ustedes, mi gente, que por favor no se dejen engañar con estas publicaciones que son completamente falsas", finalizó Chiquis Rivera.