Mientras causa furor en Argentina, Luis Miguel recibe malas noticias

Mientras que Luis Miguel se está presentando de manera arrolladora con sus shows en Buenos Aires, Argentina, surgió una mala noticia para el cantante que podría generar algunos problemas judiciales, e incluso, en las ganancias de su gira internacional.

En una reciente entrevista para el programa “Hoy día” de Telemundo, el abogado de Aracely Arámbula, Guillermo Pous, aseguró que “El Sol” no le ha pasado a su ex pareja la pensión alimenticia para sus hijos en los últimos tres años.

Las ganancias que generen los shows de Luis Miguel en México podrían ser usadas para cubrir su deuda de manutención con sus hijos Miguel y Daniel.

El abogado dio a conocer desde cuando Luis Miguel no se hace cargo de la manutención de sus hijos Miguel, de 16 años, y Daniel, de 14. "Fueron completos los últimos tres años, es decir, me parece que desde, no recuerdo si finales de 2019, fue la última vez que sucedió el pago de la pensión o finales del 2020", explicó el representante legal de Aracely Arámbula.

Según expresó Pous, la actriz, quien hace unos meses había tildado a Luismi de “Rey Cucaracho” en una conferencia, podría disponer de los recursos que tiene el cantante para reponer esa falta de pago por la manutención de sus hijos.

"No solamente en este caso, en cualquiera de los casos pueden disponer de cualquiera de los recursos e ingresos a los cuales tengan acceso para cubrir una pensión alimenticia pueda ser o haya sido el acuerdo, siempre y cuando cubra todas las necesidades de un menor o de los dos menores, es irrelevante cuál sea el origen", afirmó Pous, explicando que las autoridades podrían usar parte de las ganancias que generen los conciertos de Luis Miguel en México para compensar esos tres años de deuda.

El abogado de Aracely Arámbula aseguró que Luis Miguel no paga la manutención de sus hijos desde hace tres años.

Esta mala noticia para el intérprete de “La Incondicional” surge poco después de que el cantante haya hecho el anuncio a través de “Cárdenas Marketing Network Inc.”, que su “Luis Miguel Tour 2024” estaba confirmado con 50 nuevas presentaciones.

En las redes sociales oficiales de “El Sol” publicaron los nuevos shows confirmados para el años que viene, que comenzarán el 20 de enero en República Dominicana y culminarán el 16 de junio en Greensboro, Estados Unidos.

Cabe remarcar que Luis Miguel se presentará en México en 21 ocasiones durante el resto del 2023, siendo su primer concierto en tierras aztecas el 14 de noviembre en Monterrey.