Julio Iglesias Jr. presentó públicamente a su nuevo amor

A dos meses de su sonada y sorpresiva ruptura con la modelo brasileña que vive en México, Vivi Di Domenico, Julio Iglesias Jr. vuelve a ilusionarse. El pasado miércoles 9 de agosto, el cantante español presentó públicamente a su nuevo amor a través de sus redes sociales.

Y es que, tras poco tiempo de estar soltero, el hijo de Isabel Preysler volvió a apostar al amor, esta vez con una hermosa modelo cubana llamada Arianda Romero, quien es una joven mamá de 36 años de edad que realizó algunas incursiones en la actuación, aunque su carrera de modelo la desarrolló en Italia, donde radica y es un rostro muy popular.

Con esta foto Julio Iglesias Jr. presentó a Arianda Romero, su nuevo amor.

Julio Iglesias Jr. publicó una foto en blanco y negro, donde él y su nuevo amor se están a punto de darse un beso en la boca. "Sólo nosotros", escribió eñ español con un emoji de corazón en su cuenta oficial de Instagram. El hijo de Julio Iglesias etiquetó en la publicación a Arianda, quien compartió el post en sus redes contestando a su enamorado “nosotros”, en italiano. Ante esta reacción, Julio Jr. respondió “Mi niña” junto a dos corazones.

Arianda Romero es una modelo cubana muy popular en Italia, país donde vive.

Arianda Romero utiliza su cuenta de Instagram, donde acumula casi 300 mil seguidores, para compartir imágenes con su pequeño hijo, así como también cuestiones referentes a su profesión de modelo. Cabe recordar que Romero también tuvo su paso por las pantallas en diversos realities shows italianos como “Ballando con le Stelle”, “Pechino Express” y “L'isola dei famosi”, y como actriz, en la película “Finalmente la felicidad” estrenada en 2011.

En marzo de 2023, Julio Iglesias Jr. cumplió uno de sus mayores sueños. Lanzó su último disco llamado “Under the covers”, en el cual interpretó junto a una Big Band temas exitosos del pop como "What's going on", "Careless whisper", "Shape of you", "I'm tomó sexy" y "Wicked game", entre otros.