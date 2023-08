¿Cuál es el futuro profesional de Adamari López a cuatro meses de su salida de Telemundo?

En el mes de abril pasado, el mundo del espectáculo se sorprendió con la salida de Adamari López de Telemundo, donde estuvo al frente de diversos proyectos durante más de 11 años. En su despedida, la querida conductora aseguró que vendrían cosas buenas. "Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles, para trabajar y para seguir ofreciendo lo mejor de mí siempre", dijo en ese momento. Ya han pasado cuatro meses de eso, y sus fans se preguntan cuál será el futuro profesional de la puertorriqueña.

Lo cierto es que desde que Adamari se alejó de la televisión, ha recibido numerosas propuestas para trabajar. "Desde el minuto que salí o que la gente se enteró gracias a Dios me han llamado y he tenido acercamiento de mucha gente linda queriendo ver si puedo trabajar, cuándo puedo trabajar, qué quiero hacer y eso lo agradezco también infinitamente porque a mí me gusta mi trabajo", confesó López hace unas semanas en el podcast de la periodista Lourdes del Río.

Adamari López y su hija Alaïa estuvieron de vacaciones por Europa.

La mamá de Alaïa sigue evaluando las opciones que tiene para volver a la televisión, y según lo dicho por ella misma, no tiene prisa por lo que se está tomando el tiempo para “escoger sabiamente”. Asimismo, dijo no estar cerrada a nada. "A lo mejor este es el momento de lo que la gente ha deseado: hacer un proyecto dramático”, expresó la puertorriqueña, que ya ha recibido propuestas para volver a las telenovelas.

“Realmente es motivo de mucho entusiasmo saber que se puede contar con ella de nueva cuenta, nos abre muchas posibilidades al momento de integrar un elenco", declaró meses atrás productor de TelevisaUnivision Ignacio Sada al medio “People en Español”.

Adamari López tiene propuestas para volver a hacer telenovelas.

Luego de finalizar sus extensas vacaciones por Europa, Adamari comenzará a analizar todas las propuestas que tiene, y será momento de elegir cual es la que más le conviene. Y es que, la presentadora estaría buscando un proyecto que le deje tiempo para compartir con su pequeña hija Alaïa.

"Yo creo soy un ejemplo para Alaïa de una mamá que sale a trabajar, que ha salido todos los días de su vida a ganarse el pan y que así como yo me lo disfruto cuando ella decida escoger una carrera para ella va a saber que va a escoger algo que también le va a gustar y que no lo va a encontrar como 'ay, qué pesado que me voy a ir a trabajar', sino 'voy a trabajar en lo que me voy a disfrutar' para que ella sepa que así es como uno debe trabajar en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le apasiona", le dijo Adamari a Lourdes del Río.

Sin lugar a dudas, sea cual sea el proyecto, los fans de la carismática conductora esperan con ansias su regreso a la televisión.