¿Amigos o rivales? Por qué Chespirito y Cantinflas nunca trabajaron juntos

Mario Moreno se convirtió en un ícono de la televisión mexicana gracias al humor de su personaje Cantinflas, mientras que Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, lo hizo a través del icónico El Chavo del 8. Pero, a pesar de ser mega exitosos, nunca lograron trabajar juntos.

A muchos amantes de la comedia les hubiese gustado ver alguna colaboración entre Chespirito y Cantinflas, el primero más moderno que el segundo pero de todas formas dueños de un humor que recorrió todo el mundo.

Mario Moreno siempre será reconocido por su rol como Cantinflas.

Cuando Roberto Gómez Bolaños iniciaba su carrera en la televisión en los '60, Cantinflas ya era toda una celebridad con una serie de películas destacadas dentro de su currículum.

En la siguiente década, en los '70, tanto El Chavo del 8 como el Chapulín Colorado ya eran populares. Fue entonces cuando tuvieron un acercamiento para probar algún proyecto, aunque eso al final no terminó de suceder.

Siendo creativo publicitario, Roberto Gómez Bolaños fue guionista de varios programas y uno de ellos fue El estudio de Pedro Vargas, que luego buscó llamarse El estudio de Mario Moreno. Fue en ese momento en el que surgió la chance de que puedan trabajar juntos.

Sin embargo, Chespirito explicó en una entrevista que Cantinflas rechazó la propuesta. “Yo hice un guion, ya estábamos listos para entrar, pero yo creo que él no quería trabajar en televisión porque después pidió un sueldo cinco veces mayor del que ya habían arreglado y le dijeron que no y no se hizo”, declaró.

Roberto Gómez Bolaños interpretó grandes personajes, pero quedó inmortalizado con El Chavo del 8.

Fuera de esto, con el paso del tiempo Mario Moreno sí tuvo una participación en la televisión, aunque lo hizo solo como actor de voz en los programas de caricaturas Cantinflas Show (1972) y Cantinflas y sus amigos (1982).

Más allá de este posible vínculo laboral frustrado, también hay que destacar que los humoristas nunca fueron amigos. Sin embargo, tampoco eran rivales o enemigos. Incluso el propio Chespirito declaró que las películas de Cantinflas fueron una gran influencia para sus programas.