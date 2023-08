El día que Bárbara Torres atacó a "La Barby" Juárez

La casa de los famosos México dejó, una vez más, muchos debates y situaciones para comentar. En la gala de nominación del pasado miércoles 26 de julio, Bárbara Torres fue protagonista de la noche, y no por una buena situación sino todo lo contrario.

Se sabe que la boxeadora Mariana Juárez, conocida como "La Barby" Juárez, no tiene una gran pronunciación a la hora de hablar y que le cuesta expresarse. Sin embargo, no se esperaba que compañeros de ella del programa describieran esta situación frente a las cámaras.

La boxeadora Barby Juárez recibió una fuerte crítica por parte de Bárbara Torres.

"La cabeza de la Barby es un poco rara, así como su forma de hablar, entonces…", enunció Bárbara Torres, haciendo referencia a que la pugilista mexicana no tiene una gran dicción. Apio Quijano le puso un freno: "¡Qué fea!", mientras que Juan Carlos Nava también criticó los dichos de la protagonista de La familia P.Luche.

En las redes sociales, los usuarios comentaron cosas como "Lo único que da a notar es que es el mismo asco de persona que demostró en este reality" y "Amé como Apio le contestó a Bárbara, tan grosera. Lo mejor es que anoche Barby habló muy bien a las cámaras".

Ante el repudio en las redes sociales que recibió la argentina, le recordaron a su hijo que hace algunas semanas él mismo había salido a exigir respeto para con su madre por otra situación, por lo que ahora le pidieron que ella también respete al resto de los participantes de La casa de los famosos México.

Bárbara Torres fue repudiada en las redes sociales por sus dichos acerca de la forma de hablar de La Barby Juárez.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 413 mil seguidores, la nacida en Mar del Plata también recibió críticas. Sus seguidores comentaron "Ahora sí bien buena onda y carismática no? Eso ya nadie te lo creé, no te queremos ver ni en las galas por algo votamos para sacarte de la casa", "Caes mal no das risa ya", "Nos cagas a todo México" y "Que mal cae la tal Bárbara".

Hasta ahora, la actriz que interpretó a Excelsa no se ha pronunciado al respecto, aunque se espera que pida disculpas de manera más formal en las próximas emisiones del reality show.