Tras revelar los supuestos mensajes amenazantes, Anuel AA le responde a Yailin: “tú eres una loca”

Luego de que tras el nacimiento de Cattleya, la hija que tienen en común, Anuel AA haya pedido a sus fans que apoyaran la carrera de Yailin “la más viral” por ser parte de su familia de por vida, las cosas se fueron complicando al punto de llegar a una guerra a través de las redes sociales entre ambos artistas. Recientemente, la dominicana sacó a la luz supuestos mensajes amenazantes de su expareja, y ahora es el puertorriqueño quien contesta de manera contundente.

De acuerdo a lo expresado por Anuel AA, todas las publicaciones, videos y capturas de pantalla que compartió la dominicana en sus historias de Instagram, sobre el trato que le dio el puertorriqueño a los artistas urbanos Arcángel, Rochy RD o El Alfa, es información falsa.

Anuel AA arremetió con todo contra si ex Yailin "la más viral".

El puertorriqueño dijo sentirse decepcionado y traicionado por quien fuera su esposa por algunos meses, y la acusó de editar un video que publicó para que quede expuesta solo la parte que podría dañar a su imagen.

"Yo dije yo no juego y todo el mundo sabe que yo no juego. Tú fuiste la que mencionaste nombres ahí, pon el video entero, no lo piques que ahí mismo dijiste que como una niña planeando todo, que bueno que lo admitiste y te respondo. Que te inventes toda la mierda que tú quieras para tratar de joderme que tú eres una loca", escribió Anuel en respuesta, en una de sus historias de Instagram.

Captura de pantalla de las repuestas de Anuel AA.

Asimismo, continuó con su defensa. "No cortes el video, bien convenientemente. Pon cuando aceptas que no me dejas ver a mi hija, es lo que tienes que hacer y lo negaste también en la misma conversación", escribió el puertorriqueño.

La relación entre Anuel AA y Yailin está cada vez más tensa.

Anuel AA aseguró que en los textos publicados utilizaron palabras que no eran suyas, además de sugerirle a Yailin en forma sarcástica que consiga alguien que sepan escribir mejor. Así también le advirtió a la dominicana que si sigue comportándose de esta manera, dejaría de responderle.

"El próximo screenshot falso por lo menos asegúrate que la ortografía esté correcta porque yo sé escribir, no como otros. Y si veo otro screenshot de conversaciones con la ortografía de un estudiante de primer grado diciendo que soy yo, no voy a volver a poner otro story más nunca", finalizó el boricua.