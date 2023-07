Adamari López se confiesa en el programa de radio de Chiquibaby

Sin lugar a dudas, Adamari López y Chiquibaby conquistaron millones de corazones cuando conducían el programa de televisión “Hoy, día” de Telemundo, hasta que a finales del 2022 fue despedida primeramente Stephanie Himinidis y, el pasado abril, corrió con la misma suerte la carismática presentadora puertorriqueña.

Sin embargo, la relación de las conductoras continuó fuera de cámaras ya que las une una profunda amistad e incluso, la madre de Alaïa es madrina de la hija de Chiquibaby.

En una conversación distendida, Adamari López hizo algunas confesiones.

La semana pasada, la ex de Toni Costa estuvo como invitada en el programa de radio de la conductora mexicana “El Show de Chiquibaby”, donde realizó algunas confesiones que fueron del agrado de sus fanáticos.

"Muy bien, feliz de compartir contigo, con tu audiencia, feliz de estar juntas, de hacer más cositas como nos gusta a nosotras", se presentó Adamari López delante del micrófono.

En la charla, que duró algo más de una hora, las comadres mantuvieron una conversación de lo más distendida en la que la puertorriqueña confesó algunas intimidades.

Adamari López confesó que no necesita de aplicaciones de cita para encontrar una pareja.

Para comenzar, y ante la insistencia de los fans que quieren saber quién es el hombre que sale con ella en sus videos compartidos a través de redes sociales, aclaró: "el muchacho que sale conmigo en los videos es Carlos Pérez, Carlitos, él está buscando un novio, no está buscando una novia. Entonces no soy de lo que le gusta a él. Nos van a seguir viendo juntos, nos van a seguir viendo expresándonos nuestro amor, pero pues nada más" dijo Adamari.

Asimismo, con respecto a su estado civil, la también actriz dijo no tener apuro por estar en pareja y que tampoco utilizaría aplicaciones para conocer a un hombre. "No tengo la necesidad de usar aplicaciones para conseguir pareja, no tengo prisa. De momento me gusta mi vida independiente, tengo las manos llenas con un montón de cosas y presentarle a mi hija a alguien me hace pensar en… No quisiera, como que no me encantaría. Estoy tranquila, estoy feliz conmigo misma y, te digo, me da mucho miedo presentarle como a alguien a Alaïa, o salir con alguien y que después como que no funcione", se sinceró López.

Para finalizar y ante el cuestionamiento de Chiquibaby sobre cómo debería ser el hombre que esté a lado de Adamari, la puertorriqueña reveló que debería tener esa persona. "Fiel, maduro y con plata. No quiero decir necesariamente que me mantengan, que tenga su plata pero que yo no tenga que mantener tampoco", aseveró.