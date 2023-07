Nacho Casano contesta a las duras declaraciones de Daniella Navarro sobre su ruptura

En una reciente entrevista con el programa de televisión “En casa con Telemundo”, Daniella Navarro realizó fuertes declaraciones revelando que los motivos por los que terminó con Nacho Casano fueron la distancia, la manipulación de su madre y su coquetería en redes sociales. En una conversación con el presentador Carlos Adyan, la famosa no se guardó nada y disparó artillería pesada contra su exnovio, a quien conoció cuando participaban en el reality show “La Casa de los Famosos 2”.

"Él fracturó en mí muchas cosas, fracturó con algunas mentiras, él tenía conversaciones en Instagram con otras personas también y entonces ya para mí eso sí es una falta de respeto y, como yo me estaba portando tan bien Carlos, mira que es difícil, me lastimó", confesó Navarro.

Nacho Casano y Daniella Navarro se conocieron mientras participaban en el reality show "La Casa de los Famosos 2".

Por su parte, Nacho Casano prefirió no hablar públicamente del tema, sin embargo, en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, el actor argentino se refirió a esta complicada situación diciendo: "yo no tengo que andar diciendo ni contestando que por qué, cómo y de qué manera. A mí no me nace, no me sirve, no me aporta".

Daniella Navarro reveló las razones por la que terminó con Nacho Casano.

Asimismo, desde su perfil de la plataforma de la camarita, y coincidiendo con el día de su cumpleaños, envió un extenso mensaje a todos sus seguidores. "La vida te presenta infinidad de situaciones, algunas bellas y otras horribles. Así como las personas, que a veces serán increíbles contigo, y otras te demandarán y acusarán por lo que ellos, desde sus vivencias y experiencias hubiesen esperado de ti. No puedes agradarles a todos, así como tampoco siempre tendrás días buenos. Lo que sí podemos hacer, es enfocarnos en todo eso bueno, todo eso lindo, todo ese bien que supera con tantas creces al mal. A fin de cuentas, uno no puede dar lo que no tiene, y quien solo esparce odio, rabia, resignación y frustración es porque así es su vida", escribió Nacho.

Para terminar, el argentino agradeció a sus fans la fuerza que les dan. "Gracias a todos ustedes por empujarme día a día, al lado más brillante de la calle, ese lado donde me llega su amor, ese lado donde espero encontrarlos", concluyó Casano, quien si bien no nombró en ningún momento a Daniella Navarro, muchos interpretaron que fue una contestación directa a ella por todo lo dicho en la entrevista con Telemundo en relación a su separación