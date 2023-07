Las románticas vacaciones de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg en Suiza

Desde que confirmaron su romance en enero de 2023, Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg han aprovechado cada ocasión para demostrar su amor sin importarles las críticas que recibían al inicio de su relación. A medida que fueron pasando los meses la pareja se fue consolidando y ahora han decidido tomarse unas románticas vacaciones en Suiza.

A través de sus redes sociales, la colombiana y el venezolano compartieron con sus seguidores una serie de fotografías y videos de lo que fue su visita por encantadores lugares en la ciudad de Basel.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg caminando por las calles de Basel, Suiza.

Carmen agradeció a su novio por el viaje sorpresa que le organizó con un romántico mensaje. "Una caminadita deli por Basel. Definitivamente cada lugar que descubrimos nos enamora más. Te amo mi amor, qué viaje más hermoso", escribió la colombiana.

En las imágenes se puede apreciar a la enamorada pareja disfrutando de unos tragos, caminando por las calles del lugar y sentados frente a un río, derrochando amor y complicidad.

Carmen y Frederik se dedicaron románticos mensajes a través de sus redes sociales.

Por su parte, Frederik Oldenburg le hizo saber a Carmen lo mucho que la ama y que está feliz de pasar unos días a su lado deleitándose de los espectaculares paisajes de este país. "Disfrutando de lugares increíbles, espacios a los que siempre quiero regresar y otros que quería conocer con la mejor compañía, te amo", expresó el conductor del programa “Hoy día” de Telemundo.

Hace una semana, Villalobos y Oldenburg partieron desde Miami sin contar su destino, sin embargo, con el correr de los días fueron compartiendo con sus seguidores el romántico viaje que el venezolano le regaló a su enamorada.

Sus fanáticos no perdieron la oportunidad de hacerles llegar mensajes cargados de cariño y celebrando en amor que se tienen como pareja. "Igual no sé qué es más hermoso, el lugar o ustedes", "muy linda pareja", "divinos, me encanta cómo surge la felicidad", "pásenla rico, la vida es corta", fueron algunos de los comentarios que recibieron Carmen y Frederik.