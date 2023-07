Las graves acusaciones de Yailin "la más viral” contra Anuel AA: “dile al mundo que me golpeabas embarazada”

Luego de que Anuel AA compartiera una foto de su hija Cattleya y otra imagen besando a una mujer en un yate, Yailin “la más viral” hizo graves acusaciones contra el reguetonero a través de sus redes sociales.

"Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña", escribió la dominicana en una de sus historias de Instagram.

Las fuertes acusaciones de Yailin en contra de Anuel AA.

Asimismo, en otra de sus historias, la cantante acusó a Anuel AA de robarle dinero. "Me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre. La ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada", decía el texto.

Continuando con su desahogo, Yailin amenazó al padre de su hija con seguir ventilando más información, e incluso compartió una foto donde aparece ella con un golpe en el rostro. "Real hasta la muerte", escribió para acompañar la imagen.

"Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo", desafió la intérprete de “Narcisista”.

Yailin acusó a Anuel de golpearla cuando estaba embarazada de Cattleya.

Los fuertes mensajes de Yailin, surgen como consecuencia del cruce en redes que tuvieron Anuel AA y Tekashi69, luego de que el rapero mexicoestadounidense criticara al puertorriqueño por compartir una foto con su hija Cattleya, cuando su madre no estaba lista para hacerlo. "Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista", escribió Tekashi69.

Yailin compartió una imagen con su rostro golpeado.

Tekashi, quien luego de la colaboración con Yailin en el tema “Pa’ ti” se volvió muy cercano a la cantante atacó directamente a Anuel. "Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta pa la casa, leche, ropa, pa'l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición", añadió Daniel Hernández, verdadero nombre del rapero.

Por su parte, Anuel AA le respondió a Tekashi69 con un contundente mensaje. "Aléjate de mi hija", escribió el puertorriqueño al tiempo de advertirles a sus fans: “Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular, abran los ojos por eso es que él siempre ha repartido dinero en todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que hizo en su pasado".