La película por la cual Meryl Streep pensó en retirarse de la actuación

Meryl Streep es una de las personalidades más destacadas y reconocidas de Hollywood. Es toda una leyenda, dueña de una serie de éxitos importantísimos en su carrera. Sin embargo, hubo un proyecto dentro de sus tantos hitos que casi la aleja para siempre de la actuación, empujándola al retiro prematuro.

Con casi 70 películas en su repertorio, Meryl Streep sorprendió al confesar que uno de sus grandes éxitos como lo es su papal en El diablo viste a la moda casi la retira del mundo del espectáculo.

Meryl Streep personificó a la despiadada Miranda Priestly en El diablo viste a la moda.

Según detalló en una entrevista con Entertaiment Weekly, el icónico y recordado personaje de Miranda Priestly que desempeñó la actriz en la película la deprimió al punto que llegó a pensar en abandonar su carrera.

En la cinta, Meryl Streep detalló lo difícil que le fue interpretar a Miranda, la editora en jefe “fría y despiadada” de la famosa revista Runway, y declaró que esto la hizo sentirse “miserable”.

“Fue horrible. Me sentí fatal. Podía escuchar a todos reír. Estaba tan deprimida. Dije: ‘Bueno, es el precio que pagas por ser el jefe’. Esta es la última vez que hago un personaje así”, comentó.

Emily Blunt, que fue su compañera de rodaje, coincidió en todo ello. “De alguna manera el rodaje no fue lo mejor para ella. Era como si fuera inaccesible, podías acercarte a ella y decirle algo divertido, pero para ella no lo era”, expresó.

Meryl Streep junto con Anne Hathaway y Emily Blunt en El diablo viste a la moda.

Por otro lado, Anne Hathaway agregó que esta transformación le ayudó en la creación de su personaje, pero que no era “del todo cómodo verla de esa forma”. Y agregó: “Me sentí intimidada, pero sabía que cualquier cosa que estuviera haciendo para crear ese miedo me beneficiaba porque también ella me estaba cuidado”.

Meryl Streep ganó su tercer Oscar en 2012 a la mejor actriz por su actuación en la cinta La Dama de Hierro, el cual fue su apodo por su personaje en El diablo viste a la moda. Las vueltas de la vida.