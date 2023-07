Estas fueron las esposas de Don Ramón en la vida real

A pesar de que ya han pasado más de 3 décadas de su partida, la vida de uno de los comediantes más admirados y queridos sigue siendo recordada. Se trata del actor, comediante, compositor y emprendedor mexicano Ramón Valdés, más conocido popularmente como “Don Ramón” por su protagonismo en el exitoso programa “El Chavo del 8”.

Pasan los años y no cabe la menor duda que este comediante seguirá siendo recordado por ese icónico personaje y aun así, al de hoy, muchos se siguen preguntando quiénes fueron las esposas de Don Ramón en la vida real y cómo fue su vida romántica. Esas personas que fueron importantes en su vida y que marcaron un antes y después en su corazón.

Aunque en la serie todos lo recuerden como un hombre viudo que vivía en la vecindad junto a su única hija la Chilindrina, en la vida real Don Ramón llegó a casarse 3 veces y tuvo 10 hijos, de los cuales 5 de ellos, son fruto de su matrimonio con su amada esposa Araceli Julián.

Araceli Julián fue la segunda esposa que tuvo el actor. Contrajeron matrimonio en el año 1956. Como fruto de ese amor nacieron sus 5 hijos: Aracely, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. Cabe recordar que Ramón Valdés –así lo como lo recuerdan sus hijos -compartía muchos momentos con ellos, en especial cada vez que regresaba de sus giras con todo el elenco de “El Chavo del 8”.

Más allá de la bonita historia de amor que vivieron Don Ramón y Araceli, fue también su nieto Miguel Valdés quien en una oportunidad, a través de las redes sociales, calificó a Araceli como “la amada esposa de su abuelo” su amiga y compañera tanto en la abundancia como en la carencia.

Ramón Valdés y su esposa Araceli Julián en el día de su boda.

Aunque muchos no saben, Don Ramón tuvo otras dos esposas que no son conocidas popularmente. La primera esposa de Ramón Valdés fue Ermelinda Andrade, con quien tuvo dos hijos, Rafael y Ramón. Sobre su vida privada se conoce muy poco de él es por eso que sobre su primer matrimonio no se sabe casi nada, ni sobre sus comienzos, ni tampoco sobre su separación.

El tercer y último matrimonio de Ramón Valdés fue con Claudia Akel. De este matrimonio el popular actor tuvo tres hijos: Jorge, Diana y Miguel. Sin embargo, al igual que en su primer matrimonio, no se conocen detalles de la relación, ya que mantuvo su romance apartado de los medios de prensa.