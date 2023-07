Juan Soler se defiende tras ser señalado como machista y misógino

En una recientemente entrevista, Juan Soler, quien protagoniza la serie “Chavorrucos” de PrimeVideo junto a Critstián de la Fuente, Dalilah Polanco y Julio Bracho, habló sobre su vida amorosa asegurando que no es un “chavorruco”, es decir un hombre que se relaciona con mujeres más jóvenes, así como también se defendió de los señalamientos que le hicieron por ser machista y misógino.

"Desde mi divorcio yo he tenido dos parejas: una de 56 años, la misma edad mía, y mi novia actual tiene 52 años. No, yo no me califico dentro de esa (necesidad) y soy un 'chavorruco' definitivamente, pero me gusta la mujer madura, la mujer que aporta, la mujer que tiene una vivencia, la mujer con la que puedes planear envejecer a su lado", dijo al portal “Mezcalent”.

Juan Soler se encuentra en pareja con la presentadora Paulina Mercado.

En la actualidad, el actor argentino, quien está en pareja con la presentadora Paulina Mercado, aseguró también que no necesita de la “pastillita azul” (viagra) para tener una vida sexual plena.

"No estoy metido en el club de la 'pastillita azul'. La probé una vez, me dolió muchísimo la cabeza, no me gustó, no me la pasé nada bien y realmente pues no la necesito todavía y no estoy peleado con la química. Si la naturaleza te lo quita, la química te lo devuelve", reveló Soler.

Cabe recordar que Juan estuvo envuelto en una polémica por un comentario que le había hecho a su compañera Mónica Noguera cuando estaba en el programa de televisión “Sale el sol”. El argentino dijo en esa oportunidad que las piernas de la presentadora “se deben ver increíbles en los hombros de cualquiera”, lo que ocasionó una lluvia de críticas hacia el actor tachándolo de machista y misógino. "Mónica Noguera es mi hermana, es la madrina de mi hija, tengo una amistad con ella desde hace 32 años", expresó Soler.

Juan Soler aclaró su relación con Mónica Noguera: "es mi hermana, la madrina de mi hija".

"Cada quien interpreta lo que quiere interpretar, cada quien manifiesta lo que lleva adentro. No tengo un solo problema con los gays, con los trans, no tengo absolutamente ningún problema con nadie", aseveró el argentino.

Asimismo, Juan planteó que se debe tener más tolerancia y criticar menos sin razón alguna. "Tenemos que ser mucho más tolerantes. Nos piden tolerancia, pero realmente los tolerantes sí somos nosotros, a los que nos están atacando permanentemente y tú no devuelves el puñetazo. Te quedas callado y dices 'ya mejorarán las cosas', pero creo que la tolerancia empieza por la gente que en este momento nos está agrediendo de manera injustificada y sin ningún tipo de argumento real", finalizó Soler.