En bikini y frente al espejo, Alejandra Espinoza dejó sin respiración a todos

Alejandra Espinoza es una de las figuras más queridas del mundo del entretenimiento, quien hace unos días provocó la locura de sus seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen donde se la ve posando frente a un espejo con un bikini que dejó su respiración a todos sus fanáticos.

Y es que la ganadora del reality show “Nuestra Belleza Latina” de Univision, utilizó su cuenta de Instagram para publicar una fotografía donde aparece luciendo un sugestivo bikini color naranja que llamó la atención de sus más de 3 millones de seguidores en esta plataforma.

Alejandra Espinoza elevó la temperatura al posar en bikini y frente al espejo.

Alejandra presumió de su tonificado cuerpo que es el resultado de un saludable régimen alimenticio y una exigente rutina de entrenamiento que a diario lleva a cabo la también actriz. "Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes aunque hacía ejercicio nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía una caja de galletas o bolsa enorme de papitas o totopos y decía 'para eso me levanto a las 5:00am al gym'", explicaba semanas atrás Espinoza desde su cuenta de Instagram ante la avalancha de comentarios recibidos sobre su delgada figura.

Para mantener su tonificado cuerpo, Alejandra Espinoza lleva un saludable regimen alimenticio y una estricta rutina de entrenamiento.

"Ahora soy un poco más consciente de mi alimentación, por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque, aun cuando no lo crean, subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil", dijo la conductora en ese momento.

Sin lugar a dudas, la foto que compartió Alejandra demuestra que está saludable y en forma, y que esto la hace sentirse segura y orgullosa de sí misma.