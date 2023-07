Cazzu causa furor al posar embarazada en una revista para hombres

Sin lugar a dudas, desde que empezaron a mostrarse juntos, Cazzu y Christian Nodal se fueron convirtiendo en una de las parejas más seguidas por los medios especializados. El romance se consolidó y así fue que luego de varias especulaciones, los artistas anunciaron que estaban esperando su primer bebé. Ahora, la cantante argentina causó furor al posar embarazada en una revista para hombres donde se dejó ver muy sensual.

Cazzu fue portada de la revista “PlayBoy México”, donde aparece en unas atrevidas fotografías mostrándose sexy, dejando al descubierto su pancita de embarazada llena de tatuajes, en toples y cubriéndose el pecho con las manos. Asimismo, en una de las imágenes se la puede ver a la novia de Nodal luciendo un vestido de red transparente con una tanga negra. Así también hay una fotografía donde sale junto a su enamorado, donde él se apoya en su pecho y ella lo acaricia cariñosamente. "Llegó mami", escribió Cazzu en su cuenta de Instagram para acompañar la serie de fotos que publicó.

Como era de esperarse, los fans de la argentina enloquecieron y llenaron de elogios y piropos a la futura mamá. "Mamita sensuaaal", "siempre he dicho que una mujer embarazada es hermosa y lo digo por mi esposa que, gracias a Dios, me dio dos hijos", "una mujer embarazada puede ser sexy y amo que ella se muestre segura y orgullosa de su panza y cuerpo”, “bellísima Cazzu ", "es que a ti hasta el embarazo se te ve bien", "rompiendo banderas! ¡Esto demuestra que una mujer embarazada no deja de ser bella o de tener sensualidad! ¡Estoy aquí por esto! ¡Lo amo!" y "es hermoso demostrar que el embarazo no te quita la belleza ni la sensualidad te amo bella Cazzuelita", fueron algunos comentarios que recibió la artista.

Por otra parte, sentaron postura algunas personas que no estaban de acuerdo con que Cazzu haya posado para este tipo de revistas y menos en el estado en el que se encuentra la cantante. "Ciertamente yo respeto mucho la ideología de cada persona, la manera de vestir, ser, etc., pero cuando veo una mujer embarazada lo único que me causa es ternura, porque hasta la anatomía de la mujer cambia y ¡se ven bonitas! ¡Pero estar en este tipo de exhibicionismo estando embarazada le quita todo ese sentimiento!", "¡¡¡¿Que onda con esta señora?!!! Sexualizar su embarazo", "el punto aquí es que lo hace en una revista para caballeros, creo que no fue el medio idóneo, las fotos son lindas pero no lo haría en una revista que los hombres usan para saciar sus bajos instinto, por respeto a mi bebé, pudo elegir otra fuente de información", y "que decepción que esté en Playboy, con lo que sexualizan a las mujeres ahí", fueron algunos de los mensajes negativos por parte de los usuarios.