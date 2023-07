La perrita fan de Henry Cavill lo conoce y así reacciona al verlo: el video

Muchas personas deben estar enamoradas de Henry Cavill, el conocido actor de Superman y The Witcher. Sin embargo, cualquiera podría apostar a que sólo existe una bulldog francés que está completamente alucinada con él, al punto de la obsesión. Así llegamos a la historia de Rory.

Rory es una pequeña perrita que se hizo conocida hace algunos pocos meses por haberse "enamorado" de Henry Cavill. Pero ahora la adorable can cumplió su sueño y conoció a la estrella de Hollywood, en un encuentro emotivo.

Su dueña, Heather Land, explicó que se dio cuenta de ello unos meses atrás cuando ella estaba en su casa mirando la serie The Witcher. En ese momento advirtió que su mascota quedó embrujada al ver al actor en pantalla.

Desde ese momento, cada vez que el intérprete aparece en pantalla, Rory se acerca a la TV y se queda fija mirándolo. Parece fascinada por su voz, sin importar si él esté vestido del brujo Geralt, o de Superman o incluso de manera formal.

"Si Cavill aparece en pantalla y Rory escucha su voz, se despierta de su sueño profundo y se levanta a buscarlo, luchando por salir de las sábanas para intentar encontrar a su hombre", relató Heather, que además agregó que su mascota nunca se interesó por otras personas pero que con el actor tiene un imán difícil de describir.

Por supuesto que todo esto se hizo viral en cuestión de días, y es que la joven apareció en la TV estadounidense junto a su perrita contando toda esta historia. Y ahora, después de un tiempo, se dio el esperado encuentro.

Rory se hizo famosa por ser una fan total de Henry Cavill.

Rory y su dueña fueron invitadas a la premier de la nueva temporada de The Witcher y la joven no dejó de grabar cada momento y situación, ya que quería ver la reacción de su perrita al ver por primera vez a Henry Cavill en la vida real y no en una pantalla.

Como toda una celebridad, Rory caminó por la alfombra roja vistiendo un traje de Geralt y fue recibida con mucho cariño por parte del público, pero el plato fuerte llegó después. El encuentro entre Henry Cavill y Rory, un momento retratado y viralizado en redes.

Fue entonces cuando por fin se encontró con Henry Cavill algo muy peculiar pasó, ya que la perrita se quedó impactada por unos segundos y después se acercó al intérprete. El actor de inmediato la acarició y el tierno momento no para de circular en redes sociales, en donde aplauden a la producción por haber invitado a la mascota al evento.