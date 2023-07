¡En Vivo! Este es el incómodo momento que vivieron Ferka y la esposa de Sergio Mayer

Ferka e Issabela Camil, la esposa de Sergio Mayer, no se pueden ver. Durante el último programa de La Casa de los Famosos México tuvieron que sentarse juntas y soportar malas caras y miradas cortantes que demostraban que la estaban pasando fatal.

El último programa del icónico show dejó uno de los momentos más incómodos de la noche: ver sentadas a unos cuantos centímetros de distancia a Ferka y a Issabela Camil, esposa de Sergio Mayer después de que el actor lanzará un duro mensaje durante su intento de expulsión la semana pasada.

Ferka, luciendo un impresionante vestido rojo intenso con unos coquetos accesorios dorados y un peinado alto con mechas cortas doradas, dejo ver su molestia lanzando gestos y miradas duras contra la esposa de Sergio Mayer.

La también actriz no dudo en ningún momento en ignorarla y dar cátedra de elegancia en un look urbano con un vestido lencero en color marfil y una hoodie con un estampado con letras enormes en color negro.

Al sentarse juntas en la gala, ambas actrices no tuvieron otra alternativa más que saludarse, compartir palabras y vivir todo el programa casi de la mano; mientras veían cómo Sergio Mayer se salvaba de la expulsión tras derrotar a último momento a Raquel Bigorra.

La cara de Ferka al saber que el actor se salvaba y que Raquel quedaba fuera de La Casa de los Famosos dejó a todos con la boca abierta. A la actriz no le quedó más remedio que soportar el triunfo del actor y ver cómo su esposa se lo celebraba en la cara, mientras todos esperaban que Raquel diera sus primeras palabras una vez fuera del reality.

¿Por qué Ferka no soporta a Sergio Mayer?

Parece ser que el conflicto surgió cuando Ferka fue eliminada de La Casa de los Famosos y Sergio Mayer decidió opinar al respecto. El actor se lanzó contra la artista y le dijo que ni siquiera debería haber ingresado al reality show. La criticó al expresar que su carrera no se comparaba con la de ningún otro concursante.

Tras su salida, Ferka, herida y con mucha ira, se defendió de las declaraciones de Mayer y le dijo:

“Yo aguanto vara, yo sé jugar, he estado en muchos realities... pero ya meterse en las cosas personales y demeritar mi trabajo, ahí sí no lo voy a permitir... El señor, una vez más, está demostrando que no tiene educación”.