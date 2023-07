Raúl de Molina de “El gordo y la flaca”, asegura que Rauw Alejandro olvidó a Rosalía y ya está con alguien

La noticia de la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía ha generado un terremoto en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. Y es que con el final del compromiso de los artistas no paran de tejerse especulaciones sobre los motivos de la separación. Es así que los rumores sobre una supuesta infidelidad del cantante no han parado de ser noticia. Sin embargo, Raúl de Molina, conductor del programa “El gordo y la flaca”, asegura que el puertorriqueño ya está saliendo con alguien, y no sería la modelo colombiana Valeria Duque, a quien tachan de ser la tercera en discordia entre los artistas.

Tanto Rosalía como Rauw compartieron mensajes en sus redes demostrando el respeto que se tiene, y en el caso del cantante, asegurando que no le fue infiel a la española. No obstante, a pesar de las aclaraciones de ambos, las especulaciones sobre su ruptura no han parado desde que anunciaron el fin de su compromiso.

Rauw Alejandro y Camila Cabello con otras personalidades en el segundo partido que jugó Leo Messi para el Inter de Miami.

Ahora, el conductor del programa “El gordo y la flaca”, Raúl de Molina, aseguró que el artista puertorriqueño ya está con alguien y se trataría de otra cantante. "Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello", dijo a sus sorprendidas co-conductoras Lili Estefan y Tania Charry.

"Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire. Sí dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía". Asimismo, el presentador aseguró que los rumores que corrieron en torno a Rauw Alejandro y Shakira son falsos. Según el comunicador, la colombiana solo pasaba por allí y todo fue nada más que especulaciones sin ninguna foto que confirme el supuesto encuentro amoroso.

Rauw Alejandro y Camila Cabello en las gradas del estadio.

Lo cierto es que Rauw Alejandro y Camila Cabello fueron visto juntos en el segundo partido del astro argentino Leo Messi en el Inter de Miami, donde también coincidieron con David Beckham, DJ Khaled y Puff Daddy, de los que si hay fotos de ese encuentro. Aunque en la imagen hay distancia, aseguran que en realidad la cubana y el puertorriqueño estarían más juntos de lo pensado, aunque aún ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto.