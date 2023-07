Por qué Kristen Bell permite que sus hijas tomen cerveza

Hay algunas celebridades de Hollywood suelen ver un tanto cuestionados los métodos de crianza que tienen con sus hijos, así como también sus permitidos y prohibiciones. Esto pasa con Kristen Bell, que tiene a la opinión pública preguntándose por qué permite que sus hijas tomen cerveza.

La actriz estadounidense de 43 años se casó con el actor y comediante Dax Shepard, de 48, con quien tuvo dos hijas, Lincoln (9) y Delta (8). A priori, se trata de una familia común y corriente, o al menos tratan de serlo dentro de lo que permite que ambos padres sean figuras del espectáculo, pero tienen una práctica que mucha gente cuestiona.

Cuando Bell fue entrevistada en The Kelly Clarkson Show, contó algunas cosas de su vida en familia y captó la atención de la conductora al mencionar un permiso que le da a sus niñas que para otros tutores puede “parece una locura”: que beban cerveza sin alcohol.

Kristen sostiene que “el contexto es importante” para entender el por qué de esta práctica, ya que se lo hacen para acompañar a su marido debido a que “él es un adicto en recuperación”.

La intérprete de Veronica Mars dio más detalles al mencionar que a Shepard “le gusta la cerveza sin alcohol, así que abría una mientras tenía a nuestra hija mayor en sus brazos y paseábamos mirando la puesta de sol. Cuando ella era bebé, manoseaba la lata y a veces chupaba el borde”.

Bell cree que para Lincoln “es algo especial, algo de papá, algo familiar”, por lo que decidió mantener la bebida como si fuera un refresco para las niñas, como algo para que disfruten el casa, pero ya lo vienen haciendo también en sus salidas.

“Hemos estado en restaurantes y ella me preguntaba: ‘¿Tienen cerveza sin alcohol?’ Y yo pensaba que, quizás, deberíamos guardarnos eso para cuando estemos en casa, pero luego me digo algo así como, ‘podés juzgarme si querés, no estoy haciendo nada malo’”, contó Kristen a Clarkson y remató diciendo que “si me juzgás, ese es tu problema”.

Cada familia es un mundo y cada una decide cómo quiere que sean esos símbolos de unión. La de Bell lo hace con la cerveza sin alcohol, y por más que la palabra “cerveza” se vea como una mala asociación con los niños, no están cometiendo ninguna irresponsabilidad ya que son ellos los que controlan este tan controversial consumo.