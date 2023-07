Cuál fue el lugar que eligió para casarse Jon Hamm, el protagonista de Mad Men

Hay sitios que pueden significar mucho para las celebridades de Hollywood, y por ellos los utilizan como el escenario de los capítulos más importantes de sus vidas. Algo así es el lugar que eligió para casarse Jon Hamm, el protagonista de Mad Men, con su colega Anna Osceola.

Ambos actores se conocieron en el set de la misma serie en 2015, cuando él interpretó a Don Draper y ella tomó un pequeño papel justo para el capítulo final, donde tuvieron una interacción. Algo hubo en esa escena, en ese trabajo, que generó que vuelvan a contactarse posteriormente.

Recién se los vinculó sentimentalmente cinco años después, cuando en 2020 fueron capturados por algunos paparazzis en sus actividades cotidianas. También los fotografiaron cuando estuvieron en Italia de vacaciones, en septiembre de 2021. La relación ya era un hecho aunque no lo confirmaron públicamente.

Recién se presentaron juntos en sociedad por marzo del 2022, en el evento que organizó Vanity Fair en la noche de los Oscars. Desde allí, se mostraron en todos los eventos juntos, de la mano, muy enamorados.

Más allá de la diferencia de edad, ya que Jon tiene 52 años mientras que Anna tiene 35, están muy bien juntos. De hecho, el actor contó -en una entrevista con Howard Stern en septiembre de 2022- que ese noviazgo lo hizo “pensar realmente en todas esas cosas” como casarse, formar una familia y hasta “definir una nueva versión de la felicidad, la vida y el bienestar general”.

“Suena cursi y lo que sea, pero es real y, si tengo que buscar una palabra mejor para definirlo, es por lo que trabajo hoy en día”, agregó. Además, en otro reportaje con la revista People, confesó que estar en pareja con una colega “es un camino sinuoso dentro de una relación, pero vamos mejorando en esto, o eso supongo. Siento que he descubierto algunas cosas a lo largo del medio siglo que llevo en este planeta, y ahora estoy en un lugar bastante bueno”.

Hamm y Osceola dieron el “sí” el pasado sábado 22 de junio, acompañados por familiares y amigos, entre los que estuvieron Billy Crudup, Paul Rudd y Tina Fey, y otros. Según el medio TMZ, You Only Live Twice de Nancy Sinatra fue la que la pareja eligió para entrar.

Respecto al lugar que eligieron como escenario para la boda, resultó ser Anderson Canyon, Big Sur, el mismo lugar en donde se filmó el final de Mad Men, haciendo honor al lugar donde se conocieron y enmarcándolo en su memoria como el lugar donde sellaron sus votos.