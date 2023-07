Camilo Blanes sobre Camilo Sesto: “la relación con mi padre era muy buena y cercana”

Recientemente Camilo Blanes, el hijo del fallecido cantante español Camilo Sesto, habló sobre varios temas con el medio “Europa Press”, entre ellos el preocupante estilo de vida que lleva en la actualidad. Con respecto a nueva imagen, vestido de mujer y con peluca dijo estar contento a pesar de que todo lo que se está diciendo de él le afecta mucho.

"Estoy muy feliz y contento ¿Máxima preocupación? No sé. Las palabras me duelen ya", dijo Blanes dejando en claro también que prefiere que lo llamen con el nombre de Shelaw y no como Camilín. "Es un nombre aborrecible. Y no porque no me guste ser hijo de mi padre, que siempre lo será. Más que nada porque me parezco a él a morir", expresó.

Camilo Blanes aseguró que tenía una muy buena relación con su padre Camilo Sesto.

Cabe destacar que Camilo Blanes, quien se convirtió en heredero universal tras la muerte de reconocido cantante, vivió con su padre durante su infancia y adolescencia en Madrid y Miami, tiempo en el cual se los podía ver juntos en diversas entrevistas de televisión y tapas de revistas. Al fallecer su padre, Blanes se refirió a él con mucho respeto aclarando cómo se llevaban. "Quiero dejar claro que la relación con mi padre era muy buena y cercana", declaró Shelaw en 2019.

Sin embargo, a los 18 años, Blanes volvió a vivir a México con su madre, y la propia Lourdes Ornelas afirmó que Camilín le había dicho sobre su padre: "Ya no le sirvo para las fotos”.

Camilo Blanes quedó como único heredero universal de la fortuna de su padre Camilo Sesto.

Asimismo, de acuerdo con la madre de Blanes, Camilo Sesto nunca trató bien a su hijo, pero esta versión se contradice con dicho por el ex-manager del cantante, Eduardo Guervós. "Camilo adoraba a su hijo y le ayudaba económicamente", comentó en su momento el publicista.

De hecho, luego de una entrevista que brindó Lourdes Ornelas luego de siete meses del fallecimiento de Sesto, donde había hecho unas duras declaraciones, Camilo Blanes dejó de hablarle a su madre.

Cabe aclarar, que en los últimos años, Camilín ha estado luchando contra las adicciones habiendo ingresado en varias oportunidades a centros de rehabilitación sin tener resultados ciertamente positivos.