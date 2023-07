Sergio Mayer fue fuertemente acusado de maltratos: defendieron a Bárbara Mori en “Ventaneando”

Sergio Mayer está participando de La casa de los famosos México y eso hace que cada una de las cosas que dice y hace sean objetivo de debate. Es uno de los integrantes más polémicos del programa, siendo muy repudiado en los últimos días por un gaslighting que le realizó al peruano Nicola Porcella, compañero suyo en el Team Infierno.

Sergio Mayer explicó en el reality show en el que participa algunos de los motivos por los cuales se habría separado de Bárbara Mori:

"Ella era muy chica, muy joven, tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un back roads. Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo fui muy estructurado y disciplinado y hay gente que no quiere, que no le gusta".

Sergio Mayer fue acusado de maltratos en Ventaneando.

Sergio Mayer fue acusado de maltratos hacia Bárbara Mori

Sin embargo, en el programa Ventaneando indicaron que las causas de la separación fueron otras. Bárbara Mori había dado una entrevista con Marimar Vega en la que había remarcado que la separación se podría comparar con que "le abran las puertas del cielo", ya que el exdiputado controlaba hasta sus finanzas. Además, recalcó que durante la relación fue infeliz.

Pati Chapoy explicó en dicho programa que fue testigo de cómo Sergio Mayer maltrataba a Bárbara Mori, regañándola cada vez que se enojaba o que algo le salía mal. Daniel Bisogno remató con un "De pendejo no la fajaba", indicando que él también fue testigo en un proyecto que realizó con ambos de las maneras en las que el hombre de 57 años maltrataba a su expareja.

Bárbara Mori fue víctima de maltrato por parte de Sergio Mayer.

La protagonista de Rubí había contado en la entrevista con Marimar Vega el calvario que le tocó vivir en esa relación. "Creo que hay despertares en la vida diferentes y mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que, o sea, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así".

Además, la actriz uruguaya explicó: "Cuando yo me separé era súper infeliz y luché muchos más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz".