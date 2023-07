¿Se equivocó? Álvaro de Luna dijo la típica frase que se dedicaban Laura Escanes y Risto Mejide

Álvaro de Luna se robó la frase que se dedicaban continuamente Laura Escanes y Risto Mejide y causó todo tipo de reacciones en su público.

La relación de Laura Escanes y Álvaro de Luna es una de las más fuertes y envidiadas del ambiente porque se han convertido, en los pocos meses que llevan juntos, en la "it couple" del momento.

Laura Escanes se muestra muy feliz junto a Álvaro de Luna.

Ambos gritan a los cuatro vientos su amor, la estrella musical le dedica canciones y la joven influencer defiende su relación contra viento y marea constantemente. Comparten planes juntos sin esconderse y viven un cuento de hadas sin igual.

Una vez más, la noticia romántica del día la han protagonizado ellos tras subirse al escenario juntos en uno de los últimos conciertos del sevillano, donde él quiso tener un precioso detalle, pero su dedicatoria en redes sociales no ha salido como esperaba.

¿Qué le dijo Álvaro de Luna a Laura Escanes?

Álvaro de Luna subió al escenario a una avergonzada Laura Escanes este domingo 23 de julio, durante su actuación en el festival Zevra de Cullera, para cantar con ella su single "Todo contigo", y acabar besándose delante de todos sus fans, que estallaron de alegría y aplausos por poder presenciar un momento tan bonito.

Algo más tarde, el artista quiso compartir el momento en sus redes sociales con una bonita dedicatoria:

"De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme, y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón".

Y continuó diciendo: "Ojalá dure para siempre, pero si no es así quiero agradecerte la bondad de ser el espejo en el que me miro desde que te conozco. No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta". Álvaro de Luna y Laura Escanes están juntos desde noviembre de 2022.

Sin embargo, con esta dedicatoria, utilizó una frase que sorprendió mucho: "Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato".

"Todo el rato" es precisamente la frase que Risto Mejide y Laura Escanes utilizaban en sus redes sociales cuando estaban juntos cada vez que se dedicaba un post, y era su seña de identidad para demostrarse lo mucho que se querían.

La relación se rompió tras el verano de 2022, cuando anunciaron que se separaban con algún que otro polémico pleito entre ellos. Es por ello que no sabemos cómo le ha caído a Risto esta "apropiación " de frase, aunque estamos seguros que le ha hecho cierto "ruido".